A labdarúgó Merkantil Bank Liga 14. fordulójában a Videoton FC 0-0-s döntetlen játszott a Szentlőric csapatával a Sóstói Stadionban. A héten kinevezett Pető Tamás ezzel egy ponttal tért vissza a Vidi kispadjára.

A korábbi tizennégyszeres válogatott Pető tavaly június és idén április között 27 NB I-es bajnokin már irányította a Vidit, azonban áprilisban, hat nyeretlen mérkőzés után kirúgták Petőt, pedig a székesfehérvári csapat a nyolcadik helyen állt a tabellán. 

Pető Tamás döntetlennel tért vissza a Vidi kispadjára
Fotó: vidi.hu

Pető Tamás döntetlennel tért vissza a Vidihez

A székesfehérvári csapat gyengén teljesít az idei szezonban, 13 meccsből csak hármat nyert meg a csapat Boér Gábor irányításával, így a 42 éves szakembertől elköszöntek a válogatott szünetben. Boér helyére Pető Tamás tért vissza a Vidi kispadjára, akinek a megbízatása az idény végéig érvényes. 

A Szentlőrinc elleni döntetlennel a székesfehérváriak továbbra is a 12. helyen szerénykednek.

Merkantil Bank Liga NB II, 14. forduló:
Videoton FC Fehérvár-Szentlőrinc 0-0
BVSC-Zugló - Budafoki MTE 0-2 (0-2)
Mezőkövesd Zsóry FC-Kecskeméti TE 1-1 (0-1)
HR-Rent Kozármisleny - Békéscsaba 1912 Előre 3-0 (1-0)

