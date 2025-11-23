A korábbi tizennégyszeres válogatott Pető tavaly június és idén április között 27 NB I-es bajnokin már irányította a Vidit, azonban áprilisban, hat nyeretlen mérkőzés után kirúgták Petőt, pedig a székesfehérvári csapat a nyolcadik helyen állt a tabellán.

Pető Tamás döntetlennel tért vissza a Vidi kispadjára

Fotó: vidi.hu

A székesfehérvári csapat gyengén teljesít az idei szezonban, 13 meccsből csak hármat nyert meg a csapat Boér Gábor irányításával, így a 42 éves szakembertől elköszöntek a válogatott szünetben. Boér helyére Pető Tamás tért vissza a Vidi kispadjára, akinek a megbízatása az idény végéig érvényes.

A Szentlőrinc elleni döntetlennel a székesfehérváriak továbbra is a 12. helyen szerénykednek.

