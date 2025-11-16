Svájc csak akkor kényszerülne pótselejtezőre a világbajnokság kapcsán, ha legalább hat góllal kikapna Koszovóban, a százszázalékos és eddig gólt sem kapó spanyoloknak pedig ehhez héttel kellene alulmaradniuk a vendég törökökkel szemben. A szintén hibátlan mérleggel rendelkező norvégok még ennél is kényelmesebb helyzetben vannak, ugyanis Olaszországban akár nyolc góllal is kikaphatnak, még az is nekik kedvezne. A sereghajtó Litvániát fogadó hollandok is szinte már vb-résztvevőnek érezhetik magukat, mivel hárompontos előnyük mellett 13-mal jobb a gólkülönbségük, mint a második lengyeleknek, akik Máltára utaznak.

Norvégia legnagyobb futballálma valósulhat meg: a világbajnokság

Fotó: FREDRIK VARFJELL / NTB

A világbajnokság a nemzetközi futball legfontosabb tornája

Három csoportban viszont döntőnek beillő mérkőzést rendeznek: a német-szlovák és az osztrák-bosnyák párharcban a hazaiaknak, míg a skót-dán meccsen a vendégeknek jó a döntetlen. A belgák és a Nemzetek Ligája-győztes portugálok hasonló helyzetben vannak, előbbi a pont nélküli Liechtensteint, utóbbi a szintén utolsó Örményországot fogadja úgy, hogy a jó gólkülönbségnek köszönhetően valószínűleg már a döntetlen is elég számukra a kijutáshoz, így a walesi-északmacedón és a magyar-ír meccs minden bizonnyal a pótselejtezőt érő második helyről dönt.

A K és L csoportban már minden lényegi kérdés eldőlt, ugyanis a százszázalékos Anglia, illetve Horvátország kijutott, Albánia és Csehország pedig biztos második az ötösben. A D jelű négyesben a legutóbb vb-ezüstérmes franciák elsősége szintén eldőlt, a második helyért pedig Ukrajna és Izland küzd meg egymással Varsóban, utóbbinak a döntetlen is elég lenne.

A vasárnapi magyar-ír találkozó mellett még egy összecsapásnak Magyarország ad otthont, ugyanis az ukrajnai háború miatt a fehéroroszok kedden Zalaegerszegen látják vendégül Görögországot. A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.