Kevesebb mint 200 nappal az első 48 csapatos világbajnokság kezdete előtt a FIFA részletes útmutatást tett közzé a torna csoportkialakításának menetéről. A házigazda Egyesült Államok, Kanada és Mexikó az első kalapba került, a többi 39, már biztos résztvevő válogatott pedig a múlt hét szerdán közzétett világranglista alapján került a négy, egyenként 12 csapatos kalapba. Az európai pótselejtezőből jövő márciusban továbbjutó négy együttes, illetve az interkontinentális pótselejtező két nyertese a negyedik kalapba kap besorolást.

Hamarosan jön a világbajnokság sorsolása

Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A világbajnokság pótselejtezős csapatai csak a negyedik kalapbe kerülnek majd

Az már most biztos, hogy a három rendező ország közül Mexikó az A, Kanada a B, az Egyesült Államok pedig a D csoportba kerül. Az első kalap fennmaradó kilenc csapatát sorsolják majd a többi kvartett első első helyére, ugyanakkor nem teljesen véletlenszerűen. Mivel a FIFA döntése szerint a világranglistán első Spanyolország ellentétes ágra kerül a második Argentínával, a harmadik Franciaország pedig a negyedik Angliával. Amennyiben ez a négy a csapat megnyeri a csoportját, az elődöntő előtt nem találkozhat egymással.

Szintén alapelv, hogy egyetlen csoportba sem kerülhet egynél több csapat ugyanabból a konföderációból, kivéve az európai válogatottakat, mivel innen 16 csapat szerepel a vb-n.

A sorsolás jövő hét pénteken - közép-európai idő szerint - 18 órakor kezdődik Washingtonban, másnapra pedig a helyszínbeosztás és a pontos kezdési időpontok is elkészülnek.

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság kalapbeosztása: