Vincze Ottó nemcsak tagja volt a Fradi 1995-ben Bajnokok Ligája-csoportkörös, legendás csapatának, hanem a svájci Grasshoppers ellen idegenben 3-0-ra megnyerten összecsapáson szerzett két góljával az együttes egyik emblematikus alakja is volt. Most harminc évvel később újra varázsolt.

Vincze Ottó örökre a Fradi szurkolók kedvence marad: 51 évesen is megmutatta, miért szeretik annyira sokan

Fotó: fradi.hu

A Fradi BL-hősének, Vincze Ottónak semmit nem kopott a tudása?

A Győr-Moson-Sopron vármegyei harmadosztályú összecsapáson a Bágyogszovát SE 2-0-ra győzte le az Enese SC együttesét, a gólokat Vincze Ottó és Oross Márton szerezték.

A Fradi korábbi sztárja megmutatta, hogy bár ő sem lett fiatalabb, a technikai tudása szinte semmit nem kopott: a 30. percben a félpályáról vette be az ellenfél kapuját az 51 éves focista, ezzel megszerezve a vezetést.

A gólt szerencsére megörökítették, így mindenki megcsodálhatja az egykori magyar válogatott labdarúgó fantasztikus találatát.