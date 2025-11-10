Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Kész! Ennyi volt: Zelenszkij nem éli meg a karácsonyt

Olvasta már?

Már a Bloomberg is Orbán Viktor hatalmas győzelméről ír

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Győr-Moson-Sopron vármegyei harmadosztályban szereplő Bágyogszovát SE 2-0-ra győzte le vasárnap az Enese SC együttesét. A meccs igazi érdekességet a Fradi 1995-ös BL-hőse, Vincze Ottó szolgáltatta, aki 51 évesen elképesztő félpályással góllal hívta fel magára a figyelmet.

Vincze Ottó nemcsak tagja volt a Fradi 1995-ben Bajnokok Ligája-csoportkörös, legendás csapatának, hanem a svájci Grasshoppers ellen idegenben 3-0-ra megnyerten összecsapáson szerzett két góljával az együttes egyik emblematikus alakja is volt. Most harminc évvel később újra varázsolt.

Vincze Ottó örökre a Fradi szurkolók kedvence marad: 51 évesen is megmutatta, miért szeretik annyira sokan
Vincze Ottó örökre a Fradi szurkolók kedvence marad: 51 évesen is megmutatta, miért szeretik annyira sokan
Fotó: fradi.hu

A Fradi BL-hősének, Vincze Ottónak semmit nem kopott a tudása?

A Győr-Moson-Sopron vármegyei harmadosztályú összecsapáson a Bágyogszovát SE 2-0-ra győzte le az Enese SC együttesét, a gólokat Vincze Ottó és Oross Márton szerezték.

A Fradi korábbi sztárja megmutatta, hogy bár ő sem lett fiatalabb, a technikai tudása szinte semmit nem kopott: a 30. percben a félpályáról vette be az ellenfél kapuját az 51 éves focista, ezzel megszerezve a vezetést.

A gólt szerencsére megörökítették, így mindenki megcsodálhatja az egykori magyar válogatott labdarúgó fantasztikus találatát.

A magyar válogatott játékosainak is üzent a Fradi edzője
Gyönyörű gólokkal hozta a kötelező győzelmet a Fradi az NB I-ben – videó
Nagy a baj: megműtötték a Fradi magyar válogatott focistáját


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!