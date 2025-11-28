Nagyon úgy tűnik, hogy a Real Madrid képes lesz megtartani egyik legjobbját, aki így nem megy el pénzt keresni a szaúdi bajnokságba. Természetesen Vinícius Jr. az, akiről szó van, a királyi klub fenegyerekéről, aki talán rájött arra, hogy nem előnyös számára, ha folyton csak a balhéival kerül be a hírekbe, nem pedig a játéka és a góljai miatt. A brazil támadóval már kezdett megint elszaladni a ló, és a sorozatos balhéi már-már azt vetítették előre, hogy meg vannak számlálva a napjai Madridban. Ám a mundodeportivo.com portál szerint hirtelen megszállhatta a jó lélek, és úgy tűnik, minden rendeződik körülötte.

Mbappé és Vinícius Jr. remek kettőst alkot a Realban, ám a fizetésük tövábbra sem lesz egyforma

Fotó: Cesar Manso/AFP

Vinícius Jr. visszavett az anyagi igényeiből, jöhet a szerződéshosszabbítás

Az Olimpiakosz otthonában elért 4-3-as győzelem sok ráncot kisimított a madridiak arcán, hiszen ezzel a három ponttal igencsak megnyugtató helyzetbe kerültek a Bajnokok Ligája alapszakaszában. A királyi gárda öt forduló után az 5., közvetlen nyolcaddöntő helyet érő pozícióban várhatja a folytatást, és a meccs hőse, a négyet vágó Mbappé mellett a szakértők kiemelték, hogy a brazil nemcsak egészen kiválóan játszott – gólpasszt is adott csatártársának –, de a találkozó lefújását követően együtt örült edzőjével, Xabi Alonsóval, akivel korábban, az El Classicón nagyon összeveszett.

Láthatóan szent a béke közöttük, ráadásul Vini Jr. úgy tűnik meggondolta magát, és inkább a Real játékosa lenne, mint egy szaúdi csapaté. Sokak meglepetésére még arra is hajlandó volt, hogy a 2027. június 30-án lejáró szerződésének meghosszabbításáért lemondjon a kissé elszállt fizetési igényéről.

Vinícius Jr. évenként bruttó 15 millió eurót keres, és a célja az volt, hogy vagy ő legyen a csapat legjobban kereső játékosa, de minimum annyit kapjon, mint Kylian Mbappé.

A korábbi PSG-játékos ugyanis nettó 15 millió eurót kap a szerződése értelmében, amit kiegészít évi nettó 8 millió eurós aláírási bónusz, amit a tavalyi szezontól egészen a szerződése lejártáig, azaz 2029. június 30-ig kap. Ez pedig összesen nettó 23 millió euró, vagyis bruttó 46 millió euró, amitől azért elég messze van a brazil. A hírek szerint akár a jelenlegi fizetését is elfogadhatónak tartja a szerződése meghosszabbítása érdekében.