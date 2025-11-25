A The Sun arról számolt be, hogy Vinícius és Xabi Alonso viszonya jó ideje feszült, ám a döntő törés a klubvilágbajnokság elődöntője során alakult ki. A Paris Saint-Germain elleni találkozón a vezetőedző eredetileg a padra tette volna a brazilt – nem teljesítménybeli okokból, hanem taktikai megfontolásból. Csakhogy a kezdőcsapat végül sérülés miatt megborult, így Vinícius mégis bekerült, ám a játékos úgy érezte: a vezetőedző szemében már jó ideje nem megkérdőjelezhetetlen alapember.

Vinícius nehéz időszakot él át Madridban

A történethez hozzátartozik, hogy a szélső formája is igencsak hullámzó az utóbbi időben, és ez érzékelhetően aláásta az önbizalmát. A Barcelona elleni kirohanása – amikor a lecserélésekor a kamerák előtt morgolódott, hogy „mindig őt” veszik le, és talán jobb, ha távozik – szintén azt mutatta, hogy mélyebb sértettség húzódik a háttérben. Bár később bocsánatot kért, Xabi Alonsót egyetlen szóval sem említette.

Megakadt tárgyalások, Vinícius túl sok pénz kér?

A lap értesülései szerint a szerződéshosszabbítás ügye már hónapok óta áll, és ennek megvan az oka. A brazil támadó jelenleg évente nagyjából 15,8 millió fontot – vagyis mintegy 18,6 millió eurót (7,25 milliárd forintot) – keres. A Real Madrid 20 millió fontra emelné a fizetését.

Vinícius azonban ennél jóval többet szeretne: nagyjából 26 millió fontot, azaz több mint 30 millió eurót (12 milliárd forintot) kérne évente, ami már Cristiano Ronaldo madridi csúcskeresetét közelíti.

A különbség olyan jelentős, hogy a Real Madrid egyelőre nem tudja kielégíteni a játékos pénzügyi igényeit. A fizetéskérés mögött ugyanakkor nem csak anyagi motiváció áll: Vinícius szeretné érezni, hogy a klub vezető szerepet szán neki, ezt viszont a jelenlegi helyzetében nem érzi biztosítottnak.

Az angol klubok ugrásra készen

A brit lap arról is beszámol, hogy a Premier League több topcsapata is „vörös riasztással” figyeli az eseményeket. Ha valóban kiderül, hogy Vinícius nem kíván hosszabbítani Alonso mellett, a klubok azonnal lépnének, hiszen egy ilyen kaliberű támadó ritkán kerül a piacra.