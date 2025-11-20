Live
Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

A magyar labdarúgó-válogatott számára nem sikerült a bravúr, Marco Rossi együttese vasárnap 3-2-re kikapott Írországtól, ezzel eldőlt, hogy nem lesz ott a 2026-os világbajnokságon. A meccs után a pótselejtezőt kiharcoló írek úgy ünnepeltek, mintha már kijutottak volna vb-re, Wayne Rooney pedig mindezt értetlenül fogadta.

A Stick To Football című beszélgetős műsorban a Premier League korábbi legendái, Gary Neville, Jamie Carragher, Wayne Rooney, Roy Keane és Ian Wright társalogtak egymással, az adásban a vb-selejtezők, köztük a magyar-ír meccs is szóba került.

Wayne Rooney és beszélgetőpartnerei nem mentek el szó nélkül a magyar-ír meccs mellett
Wayne Rooney és beszélgetőpartnerei nem mentek el szó nélkül a magyar-ír meccs mellett
Fotó: Mirkó István

Wayne Rooney szerint az írek túlzásba vitték az ünneplést

Az ír válogatott magyarok elleni 3-2-es győzelme azt jelenti a szigetországiak számára, hogy pótselejtezőn még kivívhatják a vb-szereplést, Szoboszlai Dominikék azonban biztosan nem lesznek ott a 2026-os tornán. A Manchester United történetének legeredményesebb játékosa, Wayne Rooney szerint azonban az írek a mérkőzés után túl messzire mentek, mivel úgy ünnepeltek, mintha már kijutottak volna a világbajnokságra.

Szerintem ez egy kicsit túlzás volt. Értem én, de ez az ünneplés...azt hittem, hogy már kijutottak” 

– mondta az egykori kiváló csatár, ám Rooney korábbi csapattársa, Roy Keane a védelmébe vette a honfitársait.

LONDON, UNITED KINGDOM - SEPTEMBER 16: Wayne Rooney speaks at the end of the UEFA Champions League football match between Tottenham Hotspur and Villarreal CF at Tottenham Hotspur Stadium on September 16, 2025 in London, United Kingdom. Rasid Necati Aslim / Anadolu (Photo by Rasid Necati Aslim / Anadolu via AFP)
Wayne Rooney szerint az írek túlzásba vitték az ünneplést
Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

„Ezzel kapcsolatban annyit mondanék, hogy Írország az elmúlt években nagyon rosszul játszott, de most egy utolsó pillanatban szerzett góllal megnyerték a magyarok elleni meccset. Még sok munka kell a kijutáshoz, de ezt a pillanatot nem irigyelném tőlük. Ez egy kis lendületet adott az országnak. Két egymást követő győzelem...Portugália legyőzése hatalmas dolog volt, aztán a 96. percben legyőzni Magyarországot. Nem irigyelném tőlük ezt, élvezzék ki ezt a pillanatot” – mondta a United ír legendája, akinek a szavaira reagálva Rooney csak ismételni tudta magát.

Értem, amit Roy mondott, megértem. Csak szerintem ez akkor is túl sok volt az írek részéről” 

– jelentette ki Rooney.

A vb-selejtezős csoportok első helyezettjei automatikusan kijutottak a 2026-os világbajnokságra, míg a másodikok (így az írek is) pótselejtezőn vívhatják ki a vb-részvételt, illetve hozzájuk csatlakoznak még csapatok a Nemzetek Ligájában elért eredmények alapján. A 16 érintett válogatottból végül 4 lehet ott majd a vb-n: a csapatokat négy ágra osztják, áganként négy együttessel. Mindegyik ág két elődöntőből és egy döntőből áll, és a finálék győztesei kijutnak a 2026-os világbajnokságra.

