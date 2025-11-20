A Stick To Football című beszélgetős műsorban a Premier League korábbi legendái, Gary Neville, Jamie Carragher, Wayne Rooney, Roy Keane és Ian Wright társalogtak egymással, az adásban a vb-selejtezők, köztük a magyar-ír meccs is szóba került.

Wayne Rooney és beszélgetőpartnerei nem mentek el szó nélkül a magyar-ír meccs mellett

Fotó: Mirkó István

Wayne Rooney szerint az írek túlzásba vitték az ünneplést

Az ír válogatott magyarok elleni 3-2-es győzelme azt jelenti a szigetországiak számára, hogy pótselejtezőn még kivívhatják a vb-szereplést, Szoboszlai Dominikék azonban biztosan nem lesznek ott a 2026-os tornán. A Manchester United történetének legeredményesebb játékosa, Wayne Rooney szerint azonban az írek a mérkőzés után túl messzire mentek, mivel úgy ünnepeltek, mintha már kijutottak volna a világbajnokságra.

Szerintem ez egy kicsit túlzás volt. Értem én, de ez az ünneplés...azt hittem, hogy már kijutottak”

– mondta az egykori kiváló csatár, ám Rooney korábbi csapattársa, Roy Keane a védelmébe vette a honfitársait.

Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

„Ezzel kapcsolatban annyit mondanék, hogy Írország az elmúlt években nagyon rosszul játszott, de most egy utolsó pillanatban szerzett góllal megnyerték a magyarok elleni meccset. Még sok munka kell a kijutáshoz, de ezt a pillanatot nem irigyelném tőlük. Ez egy kis lendületet adott az országnak. Két egymást követő győzelem...Portugália legyőzése hatalmas dolog volt, aztán a 96. percben legyőzni Magyarországot. Nem irigyelném tőlük ezt, élvezzék ki ezt a pillanatot” – mondta a United ír legendája, akinek a szavaira reagálva Rooney csak ismételni tudta magát.

Értem, amit Roy mondott, megértem. Csak szerintem ez akkor is túl sok volt az írek részéről”

– jelentette ki Rooney.

A vb-selejtezős csoportok első helyezettjei automatikusan kijutottak a 2026-os világbajnokságra, míg a másodikok (így az írek is) pótselejtezőn vívhatják ki a vb-részvételt, illetve hozzájuk csatlakoznak még csapatok a Nemzetek Ligájában elért eredmények alapján. A 16 érintett válogatottból végül 4 lehet ott majd a vb-n: a csapatokat négy ágra osztják, áganként négy együttessel. Mindegyik ág két elődöntőből és egy döntőből áll, és a finálék győztesei kijutnak a 2026-os világbajnokságra.