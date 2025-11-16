A négy éve visszavonult Wayne Rooney 2004 és 2017 között volt a Manchester United játékosa, a legemlékezetesebb gólját pedig a Premier League 2010/11-es idényében szerezte. A 120-szoros angol válogatott focista a Manchester City elleni derbi 78. percében, 1-1-es állásnál Nani beadása után ollózott a kapuba, és ez a találata győzelmet ért – később pedig a bajnoki címet is megszerezték a Vörös Ördögök, amire azóta csak egyszer volt példa.

Wayne Rooney 2011-es ollózós gólja a Manchester United szurkolóinak máig szép emlék

Fotó: ANDREW YATES / AFP

Wayne Rooney lemásolta az ollózós gólját

Noha a Puskás-díj 2011-es rangsorában a gól Neymar és Lionel Messi találata mögött „csak" a harmadik helyre volt elég, egy szavazáson a PL-történelem legszebb góljának is megválasztották, és máig rendszeresen felemlegetik. Így történt ez a héten is egy élő televíziós műsorban, ahol a negyvenéves Rooney volt a vendég. Az egykori támadót arra kérték, hogy a stúdióban ismételje meg a 2011-es találatát. Noha nem kapott jó passzt, gyakorlatilag megtette, íme:

Wayne Rooney really recreated 𝙩𝙝𝙖𝙩 famous derby goal 🎯🔥



Unbelievable tekkers 🤩 pic.twitter.com/v3fsw2bgNh — LiveScore (@livescore) November 15, 2025

Az eredeti gól, amit Rooney lemásolt: