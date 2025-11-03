A belga Will Still még csak 33 éves, de már a hazája mellett Franciaországban és Angliában is dolgozott vezetőedzőként. A francia Reims csapatánál vált ismertté, majd az előző idényt a Lens együttesénél töltötte. Az új évadot az angol élvonalból kiesett Southampton trénereként kezdte, ám a Championshipben 13 forduló után két győzelemmel és hat döntetlennel csupán a 21. helyen áll a gárda, amely a Ligakupából a Liverpool ellen esett ki. A klub a hétvégén sorozatban harmadszor kapott ki, ez pedig már Still állásába került.

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A belga tréner azzal szerzett népszerűséget világszerte, hogy tudása túlnyomó részét a Football Manager és a Championship Manager nevű videojátékokból szedte össze – emiatt az ellenfelek szurkolóinál is rendre közönségkedvencnek számított, és sok fiatalnak példaképe lett.

Still 19 évesen az angol Preston North End U14-es csapatát készítette fel, azaz már tinédzserként edzősködni tudott így.

A Reimsnek viszont például minden mérkőzés után büntetést kellett fizetnie, amíg Will Still meg nem szerezte a felelő papírokat az edzői munkához – később aztán elvégzett egy edzőképzést.

Éppen a Preston ellen szenvedett vereséget szombaton a Southampton, ezt követően rúgta ki az angol másodosztály legfiatalabb edzőjét a stábjával együtt a klubja. A menesztésének időzítése ráadásul amiatt is különleges, mert éppen a napokban – kedden – jelenik meg a Football Manager legújabb (FM26) kiadása.

A Southampton – immáron Still nélkül – szombaton a sereghajtó Sheffield Wednesday ellen javíthat a bajnokságban.