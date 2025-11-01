Willi Orbán és Gulácsi Péter csapata hetek óta kiváló formában játszik, a Budesliga legutóbbi fordulójában 6-0-ra ütötte ki az Augsburgot, a hétközi kupameccsen pedig a magyar válogatott védő gólpasszának is köszönhetően jutott tovább a Német Kupában a harmadosztályú Cottbus vendégeként.

Willi Orbán a 235. Bundesliga-meccsén szerepelt

Fotó: RONNY HARTMANN / AFP

Willi Orbán lemaradt, de a Lipcse továbbra is megállíthatatlan

A lipcsei együttesre szombaton komoly rangadó várt, ugyanis a VfB Stuttgartot fogadta. A két csapat legutóbbi négy egymás elleni találkozóját kivétel nélkül a Stuttgart nyerte, így volt miért visszavágnia Ole Werner együttesének.

Bár Gulácsi a Cottbus elleni kupameccset csak a kispadról nézte végig, ezúttal ismét ő védte a lipcseiek kapuját, a rutinos magyar kapus és a 235. élvonalbeli meccsén pályára lépő Willi Orbán is végig játszotta a meccset.

Az első félidő végén az RB Leipzig egy öngóllal szerzett vezetést, majd a fordulás után gyorsan megduplázta előnyét. A fordulás után fölénybe kerültek a stuttgartiak, akik a második játékrész közepén szépítettek. A 65. percben a csereként beállt Tiago Tomás kapott egy remek indítást, Orbán kissé beragadt, így a portugál támadó szabadon vezethette kapura a labdát, majd a meccsen három védést bemutató Gulácsit kicselezve a kapuba lőtt.

A vendégek újabb gólt nem tudtak elérni, a Lipcse viszont a hajrában eldöntötte a meccset Romulo góljával. A Leipzig immáron tíz meccs óta veretlen, ebből ráadásul nyolcat megnyert és továbbra is tapad a címvédő, valamint listavezető Bayern Münchenre.

Ugyancsak végigjátszotta csapata Freiburg elleni szombati hazai találkozóját Schäfer András. Mindkét együttes számos gólhelyzetet alakított ki, de egyik sem tudott betalálni. Az Union Berlin így továbbra is 10. a német labdarúgó-bajnokságban.

Bundesliga, 9. forduló:

RB Leipzig-VfB Stuttgart 3-1 (1-0)

Union Berlin-SC Freiburg 0-0

FSV Mainz 05-Werder Bremen 1-1 (1-0)

St. Pauli-Borussia Mönchengladbach 0-4 (0-2)

1. FC Heidenheim-Eintracht Frankfurt 1-1 (1-0)