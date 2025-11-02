A 22 éves német játékos nyáron 107 millió fontért igazolt a Liverpoolba, ott azonban eddig tizennégy mérkőzésen nulla gólt és három gólpasszt jegyzett. Florian Wirtz számára ez a hét sem alakult jól: miután a szerdai Ligakupa-meccsen a keretben sem volt, az Aston Villa elleni szombati bajnoki győzelemnél pedig csupán a 77. percben cserélte be őt Arne Slot vezetőedző. Posztriválisa, Szoboszlai Dominik eközben támadó középpályásként remekelt, a szurkolók a találkozó legjobbjának is őt választották.

Nem kérdés, hogy Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz közül eddig a magyar Liverpool-játékos teljesít jobban az idényben

Szoboszlai remeklése pofon Wirtz számára

Wirtz a legutóbbi hat bajnokiból négyszer is csak csere volt, és a Premier League-ben továbbra sem iratkozott fel a kanadai táblázatra. Németország egyik vezető sportlapja, a Bild a Liverpool Aston Villa elleni mérkőzéséről szóló tudósítását

Újabb kudarc Wirtznek Angliában"

címmel jelentette meg, a szerző pedig kiemelte, hogy Szoboszlai árnyékában Wirtz továbbra is keresi a helyét a csapatban. A cikkben egy csúnyán elrontott passzt és egy saját tizenhatoson belül elveszített passzt is felrónak a focistának, akivel kapcsolatban a Liverpool egykori német játékosa, Dietmar Hamann is megszólalt még a szombati találkozó előtt.

A Liverpool-legenda figyelmeztette német honfitársát

„A következő néhány meccs kulcsfontosságú lesz, Slotnak és Wirtznek egyaránt.

Ha Wirtz továbbra is olyan anonim marad, mint eddig, akkor valami történni fog Liverpoolban...

Akkor biztosan megfontolják a közös jövőt" – idézte Hamann szavait a Magyar Nemzet.

A Liverpool szerdán a Real Madrid, jövő vasárnap pedig a Manchester City ellen játszik, Wirtz ezeken a mérkőzéseken újabb esélyt kaphat a bizonyításra.