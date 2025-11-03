Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A labdarúgó Bajnokok Ligájában kedd este Liverpool–Real Madrid rangadót rendeznek az Anfield Roadon. A mérkőzés előtt Xabi Alonso leszögezte, hogy a spanyol sztárcsapat nem fog Angliában, 200 kamera előtt edzeni, hanem a saját, megszokott környezetében készül a találkozóra.

A Bajnokok Ligája előző idényében is összecsapott egymással az alapszakaszban a Real Madrid és a Liverpool, akkor Szoboszlai Dominikék 2-0-ra nyertek az Anfield Roadon. A spanyolok idén visszavágnának, edzőjük, Xabi Alonso ráadásul ezer szállal kötődik az ellenfélhez, amelynél játékosként több évet is eltöltött, és 2005-ben BL-t nyert. A 43 éves baszk szakember a meccs előtt elárulta, hogy csapata nem fog az Anfield Roadon edzeni, hanem a valdebebasi edzőközpontban készül, mielőtt hétfő délután Angliába repül.

Xabi Alonso head coach of Real Madrid during the La Liga EA Sports match between Real Madrid CF and Valencia CF at Estadio Santiago Bernabeu on November 1, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Xabi Alonso nem akarja, hogy a Real Madrid Liverpoolban eddzen a BL-rangadó előtt
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Xabi Alonso hozta meg a döntést

A Real Madrid edzője azért döntött így, mert nem akarja, hogy csapatára túl nagy figyelem irányuljon a Liverpool elleni rangadó előtt.

Ez az én döntésem, mert fel kell készülnünk a mérkőzésre, és jobban szeretjük ezt az edzőpályánkon, a saját környezetünkben csinálni, hogy ne legyünk körülvéve 200 kamerával” 

– indokolta döntését Alonso a Valencia elleni 4-0-s sikert követően.

A Real Madridhoz hasonlóan a Liverpool is általában odahaza, az AXA edzőközpontban tréningezik, és a BL-ben az utóbbi időben bevett gyakorlattá vált, hogy a klubok a mérkőzés előtti este a saját környezetükben edzenek.

LIVERPOOL, ENGLAND - NOVEMBER 27: Jude Bellingham central midfield of Real Madrid and England andRyan Gravenberch central midfield of Liverpool and Netherlands compete for the ball during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD5 match between Liverpool FC and Real Madrid C.F. at Anfield on November 27, 2024 in Liverpool, England. Jose Hernandez / Anadolu (Photo by Jose HERNANDEZ / Anadolu via AFP)
Újra összecsap egymással a BL-ben a Liverpool és a Real Madrid
Fotó: JOSE HERNANDEZ / ANADOLU

A Liverpool kedd este 21 órától fogadja a Real Madridot az Anfield Roadon, a mérkőzést az erdélyi magyar Kovács István vezeti majd.

Kapcsolódó cikkek

Szoboszlai Dominik öt szóval reagált a Liverpool feltámadására
Őrület, mit csinált Szoboszlai az Aston Villa ellen – a Liverpool-szurkolók extázisban vannak!
Mbappé Ronaldo nyomdokaiba lépett, az elnök tökéletes Real-játékosnak nevezte – galéria

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!