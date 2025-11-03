A Bajnokok Ligája előző idényében is összecsapott egymással az alapszakaszban a Real Madrid és a Liverpool, akkor Szoboszlai Dominikék 2-0-ra nyertek az Anfield Roadon. A spanyolok idén visszavágnának, edzőjük, Xabi Alonso ráadásul ezer szállal kötődik az ellenfélhez, amelynél játékosként több évet is eltöltött, és 2005-ben BL-t nyert. A 43 éves baszk szakember a meccs előtt elárulta, hogy csapata nem fog az Anfield Roadon edzeni, hanem a valdebebasi edzőközpontban készül, mielőtt hétfő délután Angliába repül.

Xabi Alonso nem akarja, hogy a Real Madrid Liverpoolban eddzen a BL-rangadó előtt

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Xabi Alonso hozta meg a döntést

A Real Madrid edzője azért döntött így, mert nem akarja, hogy csapatára túl nagy figyelem irányuljon a Liverpool elleni rangadó előtt.

Ez az én döntésem, mert fel kell készülnünk a mérkőzésre, és jobban szeretjük ezt az edzőpályánkon, a saját környezetünkben csinálni, hogy ne legyünk körülvéve 200 kamerával”

– indokolta döntését Alonso a Valencia elleni 4-0-s sikert követően.

A Real Madridhoz hasonlóan a Liverpool is általában odahaza, az AXA edzőközpontban tréningezik, és a BL-ben az utóbbi időben bevett gyakorlattá vált, hogy a klubok a mérkőzés előtti este a saját környezetükben edzenek.

Újra összecsap egymással a BL-ben a Liverpool és a Real Madrid

Fotó: JOSE HERNANDEZ / ANADOLU

A Liverpool kedd este 21 órától fogadja a Real Madridot az Anfield Roadon, a mérkőzést az erdélyi magyar Kovács István vezeti majd.

Kapcsolódó cikkek