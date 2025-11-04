Xhaka az Everton elleni 1-1-es döntetlen során szerezte első Premier League-gólját 2023 óta, amellyel pontot mentett csapatának. A svájci középpályás teljesítménye az egész ligában figyelembe véve is kiemelkedő: három gólpassz, tizenegyedik hely a helyzetkialakítások rangsorában, és a legtöbb sikeres hosszú passzt végrehajtó játékosok között is előkelő helyen áll.

Xhaka gólöröme a Sunderland Everton elleni bajnokiján

Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Carragher a Sky Sportson így méltatta a Sunderland vezérét:

Ő a szezon igazolása. Van bárki, aki ekkora hatással van a csapatára a Premier League-ben? Aligha.

A Sunderland menedzsere, Regis Le Bris szerint Xhaka tapasztalata és jelenléte kulcsfontosságú egy fiatal, újonc keretben: „Rengeteg új és fiatal játékosunk van, Granit pedig ismeri ennek a ligának a tempóját. Példát mutat, vezérként irányítja a többieket.”

A korábbi Sunderland-játékos Jonny Evans is kiemelte, hogy Granit Xhaka személyisége és játéka meghatározó:

„Ő az, akire minden helyzetben lehet számítani. Igazi profi, aki magával húzza felfelé a csapatot” — idézte Evanst a BBC.

Xhaka újra egy Premier League-csapat vezére lett

Xhaka 2016 és 2023 között az Arsenal játékosa volt, ahol bár sokáig alapembernek számított, időnként a szurkolók céltáblájává vált. Hét éve, egy lecserélése után összeszólalkozott a drukkerekkel, ezek után a csapatkapitányi karszalagjától is megfosztották.

Később Mikel Arteta visszatette a csapatba, ő pedig megtalálta a helyét, újra vezéregyéniséggé vált, és végül emelt fővel távozott az Arsenaltól. Ezek után a Bayer Leverkusennel német bajnoki címet nyert, és kulcsjátékosa volt az aranyérmes együttesnek. Idén nyáron tért vissza Angliába, ahol sikerült vezérré válnia.

Jamie Carragher szerint Xhaka példája jól mutatja, mennyit számít a karakter a Premier League-ben:

Amit ő átélt az Arsenalnál, abból sokan nem tudtak volna felállni. Ő megtette, és most az egyik legmegbízhatóbb játékos a ligában.

A Sunderland jelenleg a BL-indulást jelentő negyedik helyen áll a bajnokságban, olyan csapatokat megelőzve, mint a Tottenham, a Chelsea vagy a Manchester United.