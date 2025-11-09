A Barcelona rajongói két hete nagyon csalódottak lehettek, amikor csapatuk a Real Madrid otthonába látogatott. A nagy rivális egyértelműen lefocizta őket a pályáról, 2-1-re meg is nyerte a meccset, és megerősítette az első helyét a La Liga tabelláján. Pedig a találkozó előtt a Barca 18 éves sztárjának nagy volt a szája, Lamine Yamal a Real Madridon élcelődött, amely szerinte csak lop és panaszkodik.
A Real Madridtól szálltak bele Yamalba
Az Európa-bajnok játékos a mérkőzés után már nem hangoztatta a véleményét, és a királyi gárda focistáinak visszavágását is el kellett tűrnie, többek között válogatottbeli csapattársa, Dani Carvajal is beszólt neki, és persze Vinícius sem bírt magával.
Aztán a Real Madrid egykori futballistája, Iván Zamorano volt a soron. Korábban voltak olyan vélemények, hogy a blancók csak dühösek, mert nekik nincsen egy Yamalhoz fogható játékosuk sem, de Zamorano szerint erről szó sincs, a fiatal spanyol nem illene a klub szellemiségéhez.
– Nem szerződtetném Lamine-t. Zseniális játékos, csak a személyisége miatt nem való ehhez a klubhoz. Pedrit viszont leigazolnám, ő egy jelenség, és ezt anélkül is megmutatja, hogy dumálna. Alázatos, csak annyit mond, amennyit kell, éz ez a lényeg.
Lamine Yamalnak sem lelke, sem madridi karizmája nincs. Barcelonába jó, de ide nem, ez egy teljesen más klub. A Real Madrid az elegancia és a kultúra csapata, a játékosoknak ezt kell képviselniük
– magyarázta Zamorano.
Zamorano: Ha Messi nem, Yamal miért dumál?
A Real Madrid korábbi játékosa azt is megjegyezte, a Barcelonának jobban kordában kellene tartania Yamalt.
– Soha nem hallottam Messitől, hogy azt mondta volna, hogy megloptunk bárkit is. Pedig ő volt a világ legjobbja, aztán itt van egy 17 (júliusban lett 18 – a szerk.) éves fiú, aki ekkora figyelmet kap azért, amit beszél… Szerintem a pályán kellene bizonyítania, a többi csak azután jöhet. A Barcelonának meg kellene próbálnia a helyes irányba terelni Lamine Yamalt, csak úgy válhat igazán nagy játékossá. A korszakos focisták más fából vannak faragva – vélekedett.
Yamal a Real Madrid ellen valóban felsült, láthatatlan volt a meccsen, azelőtt és azután viszont remekelt. A Barcelona legutóbbi két találkozóján két gól és egy gólpassz a mérlege. Ma 21 órakor ismét bizonyíthat, a katalán csapat a Celta Vigo vendége lesz a La Liga 12. fordulójában.
Yamal korábbi nyilatkozata:
