A Barcelona rajongói két hete nagyon csalódottak lehettek, amikor csapatuk a Real Madrid otthonába látogatott. A nagy rivális egyértelműen lefocizta őket a pályáról, 2-1-re meg is nyerte a meccset, és megerősítette az első helyét a La Liga tabelláján. Pedig a találkozó előtt a Barca 18 éves sztárjának nagy volt a szája, Lamine Yamal a Real Madridon élcelődött, amely szerinte csak lop és panaszkodik.

Nem elég, hogy a Barcelona kikapott a Real Madridtól, Lamine Yamal is megkapta a magáét

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

A Real Madridtól szálltak bele Yamalba

Az Európa-bajnok játékos a mérkőzés után már nem hangoztatta a véleményét, és a királyi gárda focistáinak visszavágását is el kellett tűrnie, többek között válogatottbeli csapattársa, Dani Carvajal is beszólt neki, és persze Vinícius sem bírt magával.

Aztán a Real Madrid egykori futballistája, Iván Zamorano volt a soron. Korábban voltak olyan vélemények, hogy a blancók csak dühösek, mert nekik nincsen egy Yamalhoz fogható játékosuk sem, de Zamorano szerint erről szó sincs, a fiatal spanyol nem illene a klub szellemiségéhez.

– Nem szerződtetném Lamine-t. Zseniális játékos, csak a személyisége miatt nem való ehhez a klubhoz. Pedrit viszont leigazolnám, ő egy jelenség, és ezt anélkül is megmutatja, hogy dumálna. Alázatos, csak annyit mond, amennyit kell, éz ez a lényeg.

Lamine Yamalnak sem lelke, sem madridi karizmája nincs. Barcelonába jó, de ide nem, ez egy teljesen más klub. A Real Madrid az elegancia és a kultúra csapata, a játékosoknak ezt kell képviselniük

– magyarázta Zamorano.

Zamorano: Ha Messi nem, Yamal miért dumál?

A Real Madrid korábbi játékosa azt is megjegyezte, a Barcelonának jobban kordában kellene tartania Yamalt.

– Soha nem hallottam Messitől, hogy azt mondta volna, hogy megloptunk bárkit is. Pedig ő volt a világ legjobbja, aztán itt van egy 17 (júliusban lett 18 – a szerk.) éves fiú, aki ekkora figyelmet kap azért, amit beszél… Szerintem a pályán kellene bizonyítania, a többi csak azután jöhet. A Barcelonának meg kellene próbálnia a helyes irányba terelni Lamine Yamalt, csak úgy válhat igazán nagy játékossá. A korszakos focisták más fából vannak faragva – vélekedett.