Az első játékrész a kapusokról szólt, Gundel-Takács Bence a Zalaegerszeg, míg Karlo Sentic a Diósgyőr kapuja előtt védett kiváló formában, mindketten ziccereket fogtak ki, hozzájárulva így a gól nélküli félidőhöz.

A Zalaegerszeg hazai pályán lenullázta a DVTK-t

Fotó: dvtk.eu

A második félidőben jöttek a gólok Zalaegerszegen

Nem sokkal a szünet után előnybe került a ZTE, Bodnár egy kiváló csellel játszotta magát tisztára a jobb szélen, majd tökéletesen centerezett középre, Skribek Alen pedig négy méterről kapásból lőtt a hálóba.

A DVTK szinte azonnal egyenlíthetett volna, de Szatmári a kapufát találta el.

A folytatásban a Zalaegerszeg a biztos védekezésre és ellentámadásokra rendezkedett be, és az egyik ilyen végén a 89. percben a csereként pályára lépő Lima eldöntötte a három pont sorsát.

A ZTE a második hazai sikerét aratta az NB I mostani szezonjában, összességében pedig a harmadikat, mostani győzelmének köszönhetően pedig a nyolcadik helyre jött fel a tabellán. A zalaiak nyerőembere a korábban Diósgyőrben is futballozó Skribek Alen volt, aki gólt szerzett és gólpasszt adott.

Fizz Liga, 13. forduló:

Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK 2-0 (0-0)

Zalaegerszeg, v.: Karakó

gólszerzők: Skribek (55.), Lima (89.)

sárga lap: De Peraza (45+2.), illetve Vallejo (45+1.), Holdampf (48.), Mucsányi Mi. (66.), Szakos (75.)