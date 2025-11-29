A Zalaegerszeg sorozatban harmadszor nyert az NB I-ben – ilyen szériát legutóbb 2021 októberében produkált a csapat - és sorozatban a hetedik egymás elleni összecsapásukon maradt veretlen a kupagyőztes Pakssal szemben. Bognár György második helyen álló együttese az utolsó hét fordulót tekintve csak egyszer tudott nyerni.

A Zalaegerszeg csapatkapitánya, Szendrei Norbert volt a hős a Paks ellen

Fotó: ZAOL

A Zalaegerszeg hőse a gólja előtt és az interjúja közben is nyugodt maradt

A mérkőzés egyetlen gólját Szendrei Norbert szerezte, amikor a 93. percben 12 méterről lőtt a kapuba.

„Várkonyi Bence megnyerte a fejpárbajt, odapattant elém, onnantól könnyű dolgom volt” – emlékezett vissza a győztes góljára Szendrei Norbert.

„Felkészültünk a Paks játékából, igaz, nekik hiányoznak a magas támadóik, Ádám Martin vagy Tóth Barna. Egyre jobban összeáll a csapat, egyre inkább beszélnek angolul a külföldi játékosok, az egységünk játszik a pályán” – mondta csapata teljesítményéről a gólszerző, akit az sem tudta kizökkenteni, hogy a nyilatkozata közben valaki a háttérből oda kiabált neki: „b.zd meg, Norbi, beb.sztad...” – lehetett hallani tisztán a tévében.

Bognár György szerint nem érdemelt győzelmet a Paks

A tolna vármegyei együttes edzője, Bognár György önkritikusan nyilatkozott az M4 Sportnak csapata teljesítményéről.

„Az egész mérkőzésen gyengén játszottunk, az egyéni teljesítményeink nem voltak megfelelőek. Többet birtokoltuk a labdát, megpróbáltunk futballozni, de nem ment.

Nem is volt tiszta helyzetünk, igaz, az ellenfélnek is csak egy-kettő, de nem érdemeltünk győzelmet.

Reméljük, jövő hétre felépül néhány emberünk, de a hiányzók sem lehetnek mentségek arra, hogy milyen gyengén futballozunk. Az egyéni játékunk egyáltalán nem működik, mégha felfogással nincs is gond, nem tudjuk tartalommal megtölteni” – mondta Bognár György, aki a meccs előtt megerősítette, hogy Hahn Jánosra ismét műtét vár.