Zinédine Zidane 2021 májusában távozott másodszor is a Real Madrid kispadjáról, azóta nincs munkája, most azonban nagyon úgy tűnik, hogy nemsokára visszatérhet az európai labdarúgás vérkeringésébe. A francia szakembert megkérdezték, hogy tervben van-e a közeljövőben az edzősködés, amire Zidane sokatmondó mosollyal és az alábbi szavakkal reagált:

Zinédine Zidane hamarosan visszatérhet

Fotó: Bertrand Guay / AFP

Hamarosan megtörténik. Nagyon hamar.

Zidane-t többen is megkeresték

Zidane a 2021-es madridi távozása óta több csapatnál és válogatottnál is szóba került, a leggyakrabban a Manchester United, a Paris Saint-Germain és a francia válogatott nevét lehetett hallani a lehetséges szerepvállalása kapcsán.

A korábbi kiváló futballista eddigi edzői karrierje során kizárólag a Real Madridot és annak második csapatát, a Castillát irányította. Legnagyobb sikere, hogy 2016 és 2018 között sorozatban háromszor megnyerte a Bajnokok Ligáját a madridiakkal, de kétszer a bajnoki aranyérem is összejött a franciának.