Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Zelenszkij merényletet tervezett az oroszok ellen, segítsége is volt – ki nem találja, kicsoda

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Real Madriddal edzőként három Bajnokok Ligáját nyerő Zinédine Zidane rövid, ugyanakkor rendkívül sokatmondó megszólalással jelezte, hogy hamarosan ismét leülhet egy csapat kispadjára. Zidane több mint négy és fél év után vállalhat ismét munkát.

Zinédine Zidane 2021 májusában távozott másodszor is a Real Madrid kispadjáról, azóta nincs munkája, most azonban nagyon úgy tűnik, hogy nemsokára visszatérhet az európai labdarúgás vérkeringésébe. A francia szakembert megkérdezték, hogy tervben van-e a közeljövőben az edzősködés, amire Zidane sokatmondó mosollyal és az alábbi szavakkal reagált:

Zinédine Zidane hamarosan visszatérhet
Zinédine Zidane hamarosan visszatérhet
Fotó: Bertrand Guay / AFP

Hamarosan megtörténik. Nagyon hamar.

Zidane-t többen is megkeresték

Zidane a 2021-es madridi távozása óta több csapatnál és válogatottnál is szóba került, a leggyakrabban a Manchester United, a Paris Saint-Germain és a francia válogatott nevét lehetett hallani a lehetséges szerepvállalása kapcsán.

A korábbi kiváló futballista eddigi edzői karrierje során kizárólag a Real Madridot és annak második csapatát, a Castillát irányította. Legnagyobb sikere, hogy 2016 és 2018 között sorozatban háromszor megnyerte a Bajnokok Ligáját a madridiakkal, de kétszer a bajnoki aranyérem is összejött a franciának. 

Vinícius Junior apa lesz? Kiderült az igazság a vírusként terjedő fotókról
Dupla csapás a Real Madridnak a válogatott szünet előtt
Most dől el Szoboszlai sorsa a Liverpoolnál, lecsaphat rá a Madrid vagy a City?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!