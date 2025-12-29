2025 júniusában már biztosra lehetett venni, hogy Szoboszlai Dominik után Kerkez Milos is a Liverpool játékosa lesz. A magyar válogatott balhátvédről az olasz átigazolási szakértő, Fabrizio Romano posztolt egy exkluzív fotót, jelezve, hogy a futballista úton van Liverpoolba. A transzferguru bejelentéshez mellékelt fotója nem egy hivatalos klubkép vagy stadionos pózolás volt, hanem egy magángépen készült utazási pillanatkép, amelyen Kerkez Milos, az édesapja, Sebastijan Kerkez, egy ismeretlen női utas, valamint Romano stábjának az egyik tagja látható.

Kerkez Milos 2025 nyarán lett a Liverpool játékosa

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

2025 június: egyre népszerűbb a női foci, világsztárral erősített a Fradi

A női labdarúgás globális népszerűsége robbanásszerűen növekszik, ám Magyarországon még mindig messze elmarad a világtrendektől. Külföldi jelentések szerint a női futball rajongótábora 2030-ra eléri a 800 milliót, Magyarországon viszont a helyzet más képet fest. Süle Dóra, a Győr magyar válogatott játékosa lapunknak elismerte, hogy már most sokkal több figyelmet kapnak, mint pár éve. A csinos focistanő ugyanakkor hozzátette, hogy még nem tartanak ott, ahol a nemzetközi mezőny, ahol egy-egy meccsre megtelnek a stadionok. A női futballról készült cikk rendkívül népszerű volt a sportrajongók körében, júniusban ez a téma érdekelte leginkább az Origo Sport olvasóit.

Süle Dóra a női futball kiemelkedő hazai képviselője

Fotó: www.eto.hu / Süle Dóra

Júniusban hatalmas bejelentést tett a Fradi női vízilabdacsapata, hiszen a zöld-fehérekhez igazolt Keszthelyi Rita, Szilágyi Dorottya, és a spanyol szupersztár, a világ legjobbjának tartott Beatriz Ortiz is.

Szinten minden a Liverpoolról szólt

A Liverpool alaposan bevásárolt idén nyáron, hiszen a német válogatott Florian Wirtz rekordösszegért igazolt a PL-címvédőhöz, majd Alexander Isak még ennél is magasabb összegért érkezett. A Vörösök korábbi edzője, Jürgen Klopp nem ment el szó nélkül Wirtz klubváltása mellett, a német tréner őrültségnek nevezte, hogy a Liverpool mennyi pénzt költött a honfitársára.

A Leverkusentől érkezett német támadónak több okból is sikerült a figyelem középpontjába kerülnie,

Mohamed Szalah egyetlen kommentje miatt még az is felmerült, hogy elveheti Szoboszlai Dominiktól a 8-as számú mezt, de erre azért nem került sor. Wirtz a 7-es számú dresszt kapta, és a hétvégén sikerült megszereznie első gólját is új klubjában.