A Paks magyar válogatott támadója a sérüléséből lábadozva új projektbe kezdett. A futballszurkolók és a sörkedvelők legnagyobb örömére egy nagyszabású együttműködést jelentett be Ádám Martin és a népszerű kisüzemi sörfőzde, a Horizont Brewing.

A Paks magyar válogatott csatára, Ádám Martin a sérüléséből való lábadozása alatt egy egészen új, számára ismeretlen projektbe vágott bele: aktívan részt vett egy sör megalkotásában, az első ötlettől a kóstolókon át a végső ízprofilig. A végeredmény a Hungarian Viking, amely egyszerre utal a csatár karakterére, a „magyar viking” imidzsre és a Horizont sörfelfogására – írja a Világgazdaság.

Ádám Martin, az Paks focistája sörkészítésbe kezdett a rehabilitációja alatt
Ádám Martin, az Paks focistája sörkészítésbe kezdett a rehabilitációja alatt
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Saját söre lett Ádám Martinnak

A 28-szors magyar válogatott futballista a hivatalos Instagram-oldalán számolt be az együttműködésről és a sörkészítés folyamatáról.

Kár lenne tagadni: ha van sportoló, akinek jól áll egy sör arcának lenni, az én vagyok.

A rehabilitációs időszak sok mindenről szólt, de őszintén: jót tett, hogy a kényszerpihenő, majd a száraz, monoton edzések mellett volt valami, ami lefoglalt. Fontos kifejezni, hogy minőségi termékről van szó, ennek megfelelő árazással. Nem az alkoholfogyasztást szeretnénk népszerűsíteni, de egy sör - ami a közhiedelmekkel szintén sör - belefér, és néha még egy élsportolónak is jól esik. Ha valaki mértékkel fogyaszt, és megteheti, akkor pedig igyon igazán jó minőséget” – jegyezte meg a 31 éves csatár.

A sajtóeseményen elhangzott, hogy a Hungarian Viking egy világos, lager típusú sör. A kisüzemi sörfőzde csapata Ádám Martinnal közösen olyan ízvilágot keresett, amely nemcsak a sörfanatikusokat szólítja meg, hanem azokat is, akik egy történettel rendelkező, minőségi sört keresnek a meccs mellé, baráti beszélgetésekhez vagy az ünnepi asztalra. 

Nem celeb-sört akartunk, hanem valódi kollaborációt. Martin nem csak a címkén jelenik meg. Velünk volt a főzdében, kóstolt, ötletelt, visszajelzett. 

A Hungarian Viking egy biztos kaland: olyan sör, amire ránézel, megkóstolod, és érzed benne azt a karaktert, amivel ő maga is rendelkezik, mind a pályán, mind azon kívül” – mondta Ottó Gábor, a Horizont Brewing ügyvezető igazgatója.

Ádám Martint augusztusban kellett megműteni, amikor kiújultak korábbi térdpanaszai, de a felépülése a terveknek megfelelően halad, így várhatóan már januárban visszatérhet.

