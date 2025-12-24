A vb-kijutásra még esélyes, az interkontinentális selejtezőben érdekelt Kongói DK már bő negyedóra után megszerezte a vezetést Théo Bongonda góljával Benin ellen, ami aztán a végeredmény is lett, így győzelemmel kezdte a labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupáját.

Az afrikai torna legújabb elképesztő esetének főszereplője, Samuel Moutoussamy (j)

Fotó: SEBASTIEN BOZON / AFP

Feltámadt a hordágyon a focista az Afrika-kupán

A mérkőzésen egy furcsa eset is történt, ugyanis az előző tornán negyedik kongóiak középpályását, Samuel Moutoussamyt hordágyon kellett levinni a pályáról, azonban csodával határos módon villámgyorsan meggyógyult és nemes egyszerűséggel visszakocogott a játéktérre.

🇨🇩 Moutoussamy est trop divertissant



Il s’est levé pour s’allonger sur la civière. Une fois hors du terrain, il s’est relevé comme l’Undertaker prime de la civière et est rapatrié en courant 😭😭😭



C’est un flagrant délit d’arnaque à l’assurance maladie ça mdrrrrrrrrrr pic.twitter.com/WU3T2H1nRB — Said Amdaa (@SaidAmdaa) December 23, 2025

A korábbi magyar válogatott Ugrai Roland és Megyeri Balázs volt csapatának, a görög Atromitosznak a játékosa a mérkőzés után tisztázta, hogy mi történt.

Nem volt szükségem hordágyra, de a játékvezető rám parancsolt, hogy ha nem ülök fel rá, akkor sárga lapot ad. Mivel már volt egy sárgám, nem gondolkodtam sokat

– fogalmazott a 29 éves kongói játékos.

A felvétel gyorsan bejárt a közösségi médiát, a szurkolók pedig egyből Mark William Calawayhez, vagyis a WWE (amerikai pankrátor szervezet) történetének egyik legnagyobb sztárjához, az Undertaker karakteréhez hasonlították, aki a halálból való visszatérésével legendává vált az Egyesült Államokban és a világon a pankrációt kedvelők körében.

Bár még csak a héten kezdődött el az Afrikai Nemzetek Kupája, a Mali-Zambia mérkőzésen történt egy furcsa eset, miután a zambiaiak egyenlítő találatát követően Patson Daka kis híján a nyakát törte az ünneplésben.

A kongói válogatott Szenegállal, Botswanával és Beninnen szerepel egy csoportban. Az idei AFK december 21-én kezdődött, a döntőre január 18-án került sor.