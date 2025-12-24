Live
Újabb szürreális jelenet zajlott le a labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupán. Az afrikai torna első fordulójában a Kongói Demokratikus Köztársaság 1-0-ra nyert Benin ellen, ám a mérkőzés nem az eredmény, hanem Samuel Moutoussamy miatt maradt emlékezetes, aki az internet sztárjává vált.

A vb-kijutásra még esélyes, az interkontinentális selejtezőben érdekelt Kongói DK már bő negyedóra után megszerezte a vezetést Théo Bongonda góljával Benin ellen, ami aztán a végeredmény is lett, így győzelemmel kezdte a labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupáját.

Az afrikai torna legújabb elképesztő esetének főszereplője, Samuel Moutoussamy (j)
Fotó: SEBASTIEN BOZON / AFP

Feltámadt a hordágyon a focista az Afrika-kupán

A mérkőzésen egy furcsa eset is történt, ugyanis az előző tornán negyedik kongóiak középpályását, Samuel Moutoussamyt hordágyon kellett levinni a pályáról, azonban csodával határos módon villámgyorsan meggyógyult és nemes egyszerűséggel visszakocogott a játéktérre. 

A korábbi magyar válogatott Ugrai Roland és Megyeri Balázs volt csapatának, a görög Atromitosznak a játékosa a mérkőzés után tisztázta, hogy mi történt.

Nem volt szükségem hordágyra, de a játékvezető rám parancsolt, hogy ha nem ülök fel rá, akkor sárga lapot ad. Mivel már volt egy sárgám, nem gondolkodtam sokat

fogalmazott a 29 éves kongói játékos.

A felvétel gyorsan bejárt a közösségi médiát, a szurkolók pedig egyből Mark William Calawayhez, vagyis a WWE (amerikai pankrátor szervezet) történetének egyik legnagyobb sztárjához, az Undertaker karakteréhez hasonlították, aki a halálból való visszatérésével legendává vált az Egyesült Államokban és a világon a pankrációt kedvelők körében.

Bár még csak a héten kezdődött el az Afrikai Nemzetek Kupája, a Mali-Zambia mérkőzésen történt egy furcsa eset, miután a zambiaiak egyenlítő találatát követően Patson Daka kis híján a nyakát törte az ünneplésben.

A kongói válogatott Szenegállal, Botswanával és Beninnen szerepel egy csoportban. Az idei AFK december 21-én kezdődött, a döntőre január 18-án került sor.

