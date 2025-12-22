Úgy tűnik, Patson Daka elkerülte a súlyos sérülést, annak ellenére, hogy ünneplés közben szaltó helyett a nyakára esett az Afrikai Nemzetek Kupája nyitómeccsén. Az angol másodosztályban szereplő Leicester City 27 éves csatára szerencsétlenül ért földet, amikor a szögletzászló felé szaladva próbált szaltózni, miután a 92. percben egyenlített Zambia színeiben Mali ellen.

Az Afrikai Nemzetek Kupája már az első meccsel óriási izgalmakat hozott

Fotó: ABDEL MAJID BZIOUAT / AFP

Az Afrikai Nemzetek Kupája első meccsén drámai végjáték volt

A hihetetlen mérkőzésen Mali játékosának, El Bilal Tourének az első félidei büntetőjét Willard Mwanza hárította, mielőtt az Auxerre csatára végül a 61. percben megszerezte a Les Aigles gólját. De Zambia, amelynek soraiban a korábbi Rangers-játékos, Fashion Sakala is szerepel, továbbra is az egyenlítésért küzdött, és meg is kapta a jutalmát, amikor Daka egy pazar beadásra lecsapott, és egy vetődő fejessel a kapuba talált a 92. percben. A marokkói 67 000 férőhelyes Stade Mohamedben kirobbantott káoszban Daka megpróbált egy akrobatikus szaltót végrehajtani, miközben csapattársai örömükben felé rohantak.

A korábbi Premier League-játékos azonban mindent elrontott, és egy kínos, fájdalmasnak tűnő nyakra landolást produkált, ami sokak aggodalmára szolgált mind a pályán, mind azon kívül. Úgy tűnik azonban, hogy Daka megúszta a súlyos sérülést, miután csapattársai felhúzták, és a mérkőzés hátralévő perceiben folytatta a játékot, miközben Zambia értékes pontot szerzett.