Bas Nijhuis játékvezető először megállította a meccset, majd fél óra elteltével, amikor a füst eloszlott, megpróbálták folytatni a játékot: néhány másodperc múlva azonban végleg lefújta találkozót a fanatikus Ajax-szurkolók által indított újabb nagyszabású tűzijátékozás miatt.
Nem bírnak magukkal az Ajax-szurkolók?
A Johan Cruijff Aréna szó szerint lángokban állt, nem először ebben a szezonban. Nemrég az Ajax és a Heerenveen közötti hazai mérkőzést is félbeszakították az amszterdami ultrák tűzijátékozása miatt.
A hírek szerint a tűzíjátékozás tisztelgés volt Patrick "Paddy" Overeem előtt, aki
az Ajax szurkolói csoportjának, a F-Side-nek volt a kiemelkedő tagja volt. Október végén hunyt el
egy hajóbalesetben az amszterdami Westelijk Havengebiedben. A játékosok és a szurkolók korábban transzparensekkel és mezekkel tisztelegtek előtte.
A Holland Labdarúgó-szövetség (KNVB) közleménye szerint a biztonság nem volt garantálható ilyen körülmények között, ezért szakadt félbe a találkozó.
Megértjük a jóhiszemű Ajax- és FC Groningen-drukkerek csalódottságát, de azokat, akik ezt teszik, azokat nem a futball vagy a meccs érdekli
- áll a szövetség közleményében. A visszaesőknek 450 eurós bírságot és 18–60 hónapos kitiltást adhatnak.
A szövetség hangsúlyozta, mennyire szomorúak azok miatt, akik valóban a csapatukat támogatják, a valódi szurkolók miatt, akik így elszenvedői ennek a magatartásnak.
A tűzijáték miatt félbehagyott Ajax-FC Groningen mérkőzést végül kedden 14:30-kor, zárt kapu mögött, szurkolók nélkül játsszák le.