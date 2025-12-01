Live
Újra elképesztő pillanatok borzolták a kedélyeket Hollandiában. A vasárnap délutánra tervezett Ajax-Groningen bajnoki mérkőzés ugyanis a szurkolók tűzijátéka miatt félbeszakadt. Az Ajax fanatikusai többször is petárdákat és tűzijátékot lőttek ki a pályára egy, a közelmúltban elhunyt szurkoló emlékére, ami veszélyeztette a játékosok és a pálya körül dolgozók biztonságát. A meccs kedden 14:30-kor zárt kapuk mögött folytatódik.

Bas Nijhuis játékvezető először megállította a meccset, majd fél óra elteltével, amikor a füst eloszlott, megpróbálták folytatni a játékot: néhány másodperc múlva azonban végleg lefújta találkozót a fanatikus Ajax-szurkolók által indított újabb nagyszabású tűzijátékozás miatt.

Az Ajax szurkolói lángba borították a stadiont
Az Ajax szurkolói lángba borították a stadiont
Fotó: PETER LOUS / NurPhoto

Nem bírnak magukkal az Ajax-szurkolók?

A Johan Cruijff Aréna szó szerint lángokban állt, nem először ebben a szezonban. Nemrég az Ajax és a Heerenveen közötti hazai mérkőzést is félbeszakították az amszterdami ultrák tűzijátékozása miatt.

A hírek szerint a tűzíjátékozás tisztelgés volt Patrick "Paddy" Overeem előtt, aki 

az Ajax szurkolói csoportjának, a F-Side-nek volt a kiemelkedő tagja volt. Október végén hunyt el

 egy hajóbalesetben az amszterdami Westelijk Havengebiedben. A játékosok és a szurkolók korábban transzparensekkel és mezekkel tisztelegtek előtte.

A Holland Labdarúgó-szövetség (KNVB) közleménye szerint a biztonság nem volt garantálható ilyen körülmények között, ezért szakadt félbe a találkozó.  

Megértjük a jóhiszemű Ajax- és FC Groningen-drukkerek csalódottságát, de azokat, akik ezt teszik, azokat nem a futball vagy a meccs érdekli

 - áll a szövetség közleményében. A visszaesőknek 450 eurós bírságot és 18–60 hónapos kitiltást adhatnak.

A szövetség hangsúlyozta, mennyire szomorúak azok miatt, akik valóban a csapatukat támogatják, a valódi szurkolók miatt, akik így elszenvedői ennek a magatartásnak.

A tűzijáték miatt félbehagyott Ajax-FC Groningen mérkőzést végül kedden 14:30-kor, zárt kapu mögött, szurkolók nélkül játsszák le.

