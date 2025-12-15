Live
Az angol labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában a Newcastle United 1-0-ra kikapott a Sunderland vendégeként. A vereség mellett különösen fájó lehet a Newcastle számára, hogy úgy tűnik, az egyik legjobb játékosát, az angol válogatott Dan Burnt is elvesztette.

A Newcastle United angol válogatott hátvédje, Dan Burn az első félidő hajrájában sérült meg, miután összeütközött Nordi Mukielével. A 33 éves játékos nem is tudta folytatni a játékot, a bordáit fájlalva sántikált le a pályáról, majd jelezte a Newcastle edzőjének, Eddie Howe-nak, hogy nem kap rendesen levegőt.

Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Kórházba szállították az angol válogatott védőt

Burnt Fabian Schär váltotta, ám a fordulás után a Newcastle United Nick Woltemade öngóljával kikapott a Sunderland otthonában. A mérkőzés után a Newcastle United menedzsere megerősítette, hogy Burnt mentővel kórházba szállították, ám további részleteket nem tudott megosztani játékosa állapotáról.

„Rendkívül balszerencsés, hogy elsőként kellett lejönnie a pályáról. Kórházba vitték, hogy megvizsgálják a bordáit, szóval szorítunk érte” – mondta a Sky Sportsnak az angol szakember a sérüléssel kapcsolatban.

Az angol védő kulcsfontosságú tagja a Bajnokok Ligája alapszakaszában továbbjutásra álló csapatnak, ebben a szezonban eddig 22 mérkőzésen egy gólt és három gólpasszt jegyzett. 

A Premier League-idény meglepetéscsapata, a Sunderland sikerével hetedik helyen áll, a Newcastle viszont csupán a 12. a tabellán.

