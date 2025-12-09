Kitört a botrány az argentin fociban. Fél évvel a jövő nyári labdarúgó világbajnokság rajtja előtt a címvédő ország szövetségét (AFA) hatalmas korrupciós botrány rázhatja meg.

Lionel Messi és Claudio Tapia, az argentin szövetség elnöke az Inter Miami bajnoki címét hozó MLS-döntő után

Mit kerestek a rendőrök az argentin szövetségnél?

Az AP amerikai hírügynökség beszámolója szerint helyi idő szerint kedden délelőtt egyszerre legalább 30 helyen tartottak razziát az argentin rendőrség különleges egységei, valamint az adóhivatal munkatársai.

A rendőrség által megszállt helyek között van az AFA székháza is, valamint legalább 12 futballklub, köztük olyan sztárcsapatok, mint az Independiente, a San Lorenzo, a Racing Club vagy a Banfield.

Az AP egyelőre annyit tudott kideríteni, hogy pénzmosás gyanúja miatt csaptak le a klubokra és a szövetségre. Olyan íratokat kerestek, amelyek kapcsolatba hozhatóak a Sur Finanzas nevű pénzügyi vállalattal, amelynek vezetője, Ariel Vallejo igencsak szoros kapcsolatot ápol Claudio Tapiával, az AFA nagyhatalmú elnökével.