A West Ham United előtti mérkőzést megelőzően a Liverpool 12 meccsből 9-et elveszített, így Arne Slot vezetőedző alatt inogni kezdett a kispad. A hírek szerint a holland szakembernek a PL-címvédő klub illetékesei ultimátumot adtak, melynek értelmében a West Ham és a Sunderland elleni találkozókat meg kell nyernie, különben veszélybe kerül az állása. Slot egyelőre fellélegezhet, ugyanis az első feladatot sikerrel teljesítette.

Szoboszlaiék londoni győzelme után Arne Slot fellélegezhetett

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Jól döntött a Liverpool, hogy kitartott Arne Slot mellett?

A 2-0-s sikert követően a brit sajtó elismerő szavakkal jellemezte a csapat teljesítményét. A The Athletic és a The Telegraph is Florian Wirtz és Alexander Isak teljesítményét emelte ki, utóbbi lap megjegyezte, hogy Slot Mohamed Szlahot kihagyta, helyette a két sztárigazolásra építette a csapat támadójátékát, ami sikeres döntésnek bizonyult.

A liverpooli David Lynch a három pont megszerzésének fontosságát hangsúlyozta. „Erre volt szüksége Arne Slotnak. Egy igazán profi, kontrollált teljesítményre, és egy teljesen megérdemelt győzelemre, hogy megállítsa a zuhanást. Most erre kell építeniük” – idézte a This is Anfield portál a szakíró szavait.

Jonathan Northcroft, a Times újságírója szerint ez a siker bizonyítja, miért döntött jól a Liverpool azzal, hogy kitartott Slot mellett.

Slot támogatása helyes döntés volt a meccs előtt, és most is helyes. Egy olyan világban élünk, ahol rövid ideig tart a figyelem, nulla a türelem, és az emberek (különösen itt) megpróbálnak erős véleményt nyilvánítani.

De ő egy bajnok, a legjobb győzelmi aránnyal a Liverpool bármelyik menedzseréhez képest. Rossz szériába került, de adjunk neki időt”.

Arne Slot vezetésével fontos győzelmet aratott a Liverpool

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

James Whaling, a Mirror újságírója úgy véli, ezzel a győzelemmel Slot el tudta hallgattatni néhány kritikusát-

Arne Slot nem fog túlzásba esni a West Ham elleni 2-0-s győzelem után, de tudja, hogy ez lecsillapítja majd néhány kételkedőjét, akik már elkezdték sugallni, hogy közel lehet a kirúgáshoz.

A nevét hangosan énekelték a szurkolók a meccs végén. A Vörösök a következő két mérkőzésükön az újonc Sunderlanddel és a Leedsszel találkoznak majd. Hat pont megszerzése után hirtelen sokkal rózsásabb lesz a helyzet az Anfield kertjében” – szögezte le Whaling.