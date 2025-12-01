Live
Rendkívüli!

Döbbenetes dolog derült ki Zelenszkij sorsáról

A Liverpool vasárnap véget vetett rossz sorozatának, a Premier League címvédője 2-0-ra nyert a West Ham United vendégeként. A brit sajtó hetek óta először tudott pozitív dolgokat írni a csapatról és Arne Slot vezetőedzőről.

A West Ham United előtti mérkőzést megelőzően a Liverpool 12 meccsből 9-et elveszített, így Arne Slot vezetőedző alatt inogni kezdett a kispad. A hírek szerint a holland szakembernek a PL-címvédő klub illetékesei ultimátumot adtak, melynek értelmében a West Ham és a Sunderland elleni találkozókat meg kell nyernie, különben veszélybe kerül az állása. Slot egyelőre fellélegezhet, ugyanis az első feladatot sikerrel teljesítette.

Szoboszlaiék londoni győzelme után Arne Slot fellélegezhetett
Szoboszlaiék londoni győzelme után Arne Slot fellélegezhetett
Fotó: BEN STANSALL / AFP

Jól döntött a Liverpool, hogy kitartott Arne Slot mellett?

A 2-0-s sikert követően a brit sajtó elismerő szavakkal jellemezte a csapat teljesítményét. A The Athletic és a The Telegraph is Florian Wirtz és Alexander Isak teljesítményét emelte ki, utóbbi lap megjegyezte, hogy Slot Mohamed Szlahot kihagyta, helyette a két sztárigazolásra építette a csapat támadójátékát, ami sikeres döntésnek bizonyult. 

A liverpooli David Lynch a három pont megszerzésének fontosságát hangsúlyozta. „Erre volt szüksége Arne Slotnak. Egy igazán profi, kontrollált teljesítményre, és egy teljesen megérdemelt győzelemre, hogy megállítsa a zuhanást. Most erre kell építeniük” – idézte a This is Anfield portál a szakíró szavait.

Jonathan Northcroft, a Times újságírója szerint ez a siker bizonyítja, miért döntött jól a Liverpool azzal, hogy kitartott Slot mellett. 

Slot támogatása helyes döntés volt a meccs előtt, és most is helyes. Egy olyan világban élünk, ahol rövid ideig tart a figyelem, nulla a türelem, és az emberek (különösen itt) megpróbálnak erős véleményt nyilvánítani. 

De ő egy bajnok, a legjobb győzelmi aránnyal a Liverpool bármelyik menedzseréhez képest. Rossz szériába került, de adjunk neki időt”.

Liverpool's Dutch manager Arne Slot reacts during the UEFA Champions League league phase football match between Liverpool and PSV Eindhoven at Anfield in Liverpool, north west England on November 26, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Arne Slot vezetésével fontos győzelmet aratott a Liverpool
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

James Whaling, a Mirror újságírója úgy véli, ezzel a győzelemmel Slot el tudta hallgattatni néhány kritikusát-

Arne Slot nem fog túlzásba esni a West Ham elleni 2-0-s győzelem után, de tudja, hogy ez lecsillapítja majd néhány kételkedőjét, akik már elkezdték sugallni, hogy közel lehet a kirúgáshoz. 

A nevét hangosan énekelték a szurkolók a meccs végén. A Vörösök a következő két mérkőzésükön az újonc Sunderlanddel és a Leedsszel találkoznak majd. Hat pont megszerzése után hirtelen sokkal rózsásabb lesz a helyzet az Anfield kertjében” – szögezte le Whaling.

A PSV Eindhoven elleni, BL-alapszakaszban elszenvedett vereség után a Liverpool-szurkolók közül többen is Slot távozását követelték, de úgy tűnik, ez egyelőre nem történik meg. A holland edző azért nem nyugodhat meg teljesen, a közeljövőben fontos meccsek várnak Szoboszlaiékra.

