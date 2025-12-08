Az Origón is beszámoltunk már arról, Szoboszlai Dominik ugyan gólt szerzett az angol labdarúgó-bajnokság 15. fordulójában a Leeds United vendégeként, de a címvédő Liverpoolnak ez is kevés volt a győzelemhez, csak 3-3-as döntetlen ért el. A sorozatban harmadik alkalommal a kispadon kezdő Mohamed Szalah megelégelte a száműzetést és mérkőzés után az angol sajtó munkatársainak fakadt ki. A Liverpool klublegendája Arne Slotot ostorozta és utalt a távozására is. Nos, úgy néz ki ez a kifakadás nem marad következmények nélkül, egészen konkrétan Szalah nem utazhatott el a csapattal Milánóba, így nem lesz ott a találkozón.

A Liverpool edzője, Arne Slot kellemetlen helyzetbe került

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Arne Slot kemény tíz percet kapott a sajtótájékoztatón

Nem meglepő módon a milánói sajtótájékoztató nem mással kezdődött, mint a Szalah körüli botránnyal, amely kapcsán Slot elmondta, hogy ugyan a játékosoknak mindig és mindenkor megvan a joguk arra, hogy elmondják egy adott dologról a véleményüket, ugyanakkor a klubnak is megvan a joga arra, hogy erre adott esetben válaszlépéseket adjon. A holland edző kérdésre válaszolva elmondta, hogy az edzésen ő közölte a hírt Szalahval, hogy nem jön Olaszországba, amire a játékos csak rövid választ adott, de hogy mit, azt nem árulta el Slot. Az egyiptomi csatár kapcsán az is elhangzott az edzőtől, hogy a döntés óta nem beszélt vele négyszemközt, de előtte, a Leeds mérkőzés előtt is leült vele beszélgetni külön. Megkapta Slot azt is kérdésnek, hogy kire és mire gondolhatott Szalah, amikor azt mondta, bedobták a busz alá: „Erre a kérdésre csak Mo maga tud válaszolni. Talán tudnék találgatni, de nem hiszem, hogy ez lenne a helyes dolog ebben a pillanatban. Szóval őszintén szólva nehéz megmondanom, hogy kire gondol ebben a helyzetben.”

Érdekes volt, hogy ez a sajtótájékoztató az Inter elleni Bajnokok Ligája-meccs miatt lesz összehívva, mégis, az első bő tíz percben csak a Leeds elleni meccs és Szalah volt a téma, valamint az, ez milyen hatással van a klubra, az öltözőre. Nem is csoda, hogy nagyjából 10-12 percet követően az Arne Slot mellett helyet foglaló kommunikációs szakember közbeszólt, és rendre utasította a média megjelent képviselőit, hogy nincs több kérdés Szalah kapcsán, BL-összecsapás lesz, mostantól csak arról kérdezhetnek. Nos, ezután volt egy kis kínos csönd a teremben, Slot is csak kényszeredetten mosolygott, igaz, előtte is az látszott rajta, hogy lassan lezárná már ezt a témát így hétfőn este a keddi találkozó előtt.