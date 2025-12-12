A Brighton elleni bajnoki mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón azonnal Mohamed Szalahról kérdezték Arne Slot vezetőedzőt. Mindez persze nem számított meglepetésnek, hiszen az egyiptomi sztár a Leeds elleni meccs után durván kifakadt, melyet követően nem is került be a keretbe az Inter elleni Bajnokok Ligája-rangadón, amelyet Szoboszlai Dominik gólja döntött el.

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Arne Slot el fog beszélgetni Mohamed Szalahhal

„Ma délelőtt beszélek vele, és az határozza meg, hogyan tovább. Szükségem van egy beszélgetésre vele, de az nem a nyilvánosság előtt lesz. Nem sokat tudok mondani.

– ismételte meg a Liverpool edzője a klub sértett sztárjával kapcsolatban, akinek a lehetséges távozásáról azonnal írni kezdett a brit sajtó. Slottól azt is megkérdezték, lesz-e bocsánatkérés köztük, de erre nem válaszolt.

„Bocsánatkérés? Normális esetben azt mondanám, hogy már megkaptad a három kérdésedet!” – mondta nevetve a kérdezőjének Slot, jelezve, hogy ennél többet nem kíván mondani az ügyről.

🚨⚠️ Arne Slot on Mo Salah called up or not: “I will have a conversation with Mo Salah, the outcome of that conversations determines it”. pic.twitter.com/HLqvnVph0g — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 12, 2025

Szoboszlai is pihenőt kaphat a Brighton ellen

A holland tréner arról is beszélt, hogy többen pihenőt kaphatnak – köztük Szoboszlai is – hiszen rengeteg meccsen léptek pályára ebben az idényben.

Néha a játékosoknak pihenésre van szükségük. Dom, Ibou, Virgil, Ryan; rengeteg játékperc van a lábukban.

Szóval jó nekik, hogy most egy hét pihenő következik, és egyes játékosok visszatérnek a sérüléseikből, így nagyobb a merítési lehetőség” – árulta el Slot, akit a sajtótájékoztató végén újra Szalahról kérdeztek.

„Ki hozta meg a döntést? Úgy gondolom, hogy a klub döntött úgy, természetesen velem együtt, hogy nem lesz ott az Inter elleni BL-keretben.

Legközelebb, amikor Szalahról beszélek, vele fogok beszélni. Nem látom okát annak, hogy miért ne szeretném, ha maradna a klubnál,

szóval felesleges erről kérdezősködni” – zárta le a témát a Liverpool edzője.

Csupán tizedik a Liverpool a Premier League-ben

A legutóbbi öt bajnokiján csak egyszer nyertes, az elmúlt két játéknapon egyaránt döntetlent játszó Liverpool címvédőként jelenleg csak a 10. helyen áll a tabellán, hátránya ugyanakkor így is csak tíz pont a listavezető Arsenallal szemben. A Brighton elleni szombati találkozó azonban várhatóan nem lesz könnyű, mivel a rivális a legutóbbi hat bajnokiján csak egyszer kapott ki, a szezon során pedig már a Manchester Cityt és a Chelsea-t is legyőzte.