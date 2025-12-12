A Brighton elleni bajnoki mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón azonnal Mohamed Szalahról kérdezték Arne Slot vezetőedzőt. Mindez persze nem számított meglepetésnek, hiszen az egyiptomi sztár a Leeds elleni meccs után durván kifakadt, melyet követően nem is került be a keretbe az Inter elleni Bajnokok Ligája-rangadón, amelyet Szoboszlai Dominik gólja döntött el.
Arne Slot el fog beszélgetni Mohamed Szalahhal
„Ma délelőtt beszélek vele, és az határozza meg, hogyan tovább. Szükségem van egy beszélgetésre vele, de az nem a nyilvánosság előtt lesz. Nem sokat tudok mondani.
Ma beszélek vele, és ennek az eredménye határozza meg, hogyan alakulnak holnap a dolgok”
– ismételte meg a Liverpool edzője a klub sértett sztárjával kapcsolatban, akinek a lehetséges távozásáról azonnal írni kezdett a brit sajtó. Slottól azt is megkérdezték, lesz-e bocsánatkérés köztük, de erre nem válaszolt.
„Bocsánatkérés? Normális esetben azt mondanám, hogy már megkaptad a három kérdésedet!” – mondta nevetve a kérdezőjének Slot, jelezve, hogy ennél többet nem kíván mondani az ügyről.
Szoboszlai is pihenőt kaphat a Brighton ellen
A holland tréner arról is beszélt, hogy többen pihenőt kaphatnak – köztük Szoboszlai is – hiszen rengeteg meccsen léptek pályára ebben az idényben.
Néha a játékosoknak pihenésre van szükségük. Dom, Ibou, Virgil, Ryan; rengeteg játékperc van a lábukban.
Szóval jó nekik, hogy most egy hét pihenő következik, és egyes játékosok visszatérnek a sérüléseikből, így nagyobb a merítési lehetőség” – árulta el Slot, akit a sajtótájékoztató végén újra Szalahról kérdeztek.
„Ki hozta meg a döntést? Úgy gondolom, hogy a klub döntött úgy, természetesen velem együtt, hogy nem lesz ott az Inter elleni BL-keretben.
Legközelebb, amikor Szalahról beszélek, vele fogok beszélni. Nem látom okát annak, hogy miért ne szeretném, ha maradna a klubnál,
szóval felesleges erről kérdezősködni” – zárta le a témát a Liverpool edzője.
Csupán tizedik a Liverpool a Premier League-ben
A legutóbbi öt bajnokiján csak egyszer nyertes, az elmúlt két játéknapon egyaránt döntetlent játszó Liverpool címvédőként jelenleg csak a 10. helyen áll a tabellán, hátránya ugyanakkor így is csak tíz pont a listavezető Arsenallal szemben. A Brighton elleni szombati találkozó azonban várhatóan nem lesz könnyű, mivel a rivális a legutóbbi hat bajnokiján csak egyszer kapott ki, a szezon során pedig már a Manchester Cityt és a Chelsea-t is legyőzte.
