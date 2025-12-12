Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Trump nem vár tovább: határidőt szabott az ukrajnai békének

Ezt látnia kell!

Kínos pillanat: Zelenszkijt faképnél hagyták

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Premier League hétvégi fordulójában a címvédő Liverpool a Brightont fogadja. A meccs előtti sajtótájékoztatón Arne Slot vezetőedző nem kerülhette el, hogy ne kérdezzék Mohamed Szalahról.

A Brighton elleni bajnoki mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón azonnal Mohamed Szalahról kérdezték Arne Slot vezetőedzőt. Mindez persze nem számított meglepetésnek, hiszen az egyiptomi sztár a Leeds elleni meccs után durván kifakadt, melyet követően nem is került be a keretbe az Inter elleni Bajnokok Ligája-rangadón, amelyet Szoboszlai Dominik gólja döntött el.

Liverpool's Dutch manager Arne Slot embraces Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah after the English Premier League football match between Liverpool and Bournemouth at Anfield in Liverpool, north west England on August 15, 2025. Liverpool won the game 4-2. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Arne Slotot azonnal Mohamed Szalahról kérdezték
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Arne Slot el fog beszélgetni Mohamed Szalahhal

„Ma délelőtt beszélek vele, és az határozza meg, hogyan tovább. Szükségem van egy beszélgetésre vele, de az nem a nyilvánosság előtt lesz. Nem sokat tudok mondani.

 Ma beszélek vele, és ennek az eredménye határozza meg, hogyan alakulnak holnap a dolgok” 

– ismételte meg a Liverpool edzője a klub sértett sztárjával kapcsolatban, akinek a lehetséges távozásáról azonnal írni kezdett a brit sajtó. Slottól azt is megkérdezték, lesz-e bocsánatkérés köztük, de erre nem válaszolt.

„Bocsánatkérés? Normális esetben azt mondanám, hogy már megkaptad a három kérdésedet!” – mondta nevetve a kérdezőjének Slot, jelezve, hogy ennél többet nem kíván mondani az ügyről.

Szoboszlai is pihenőt kaphat a Brighton ellen

A holland tréner arról is beszélt, hogy többen pihenőt kaphatnak – köztük Szoboszlai is – hiszen rengeteg meccsen léptek pályára ebben az idényben. 

Néha a játékosoknak pihenésre van szükségük. Dom, Ibou, Virgil, Ryan; rengeteg játékperc van a lábukban. 

Szóval jó nekik, hogy most egy hét pihenő következik, és egyes játékosok visszatérnek a sérüléseikből, így nagyobb a merítési lehetőség” – árulta el Slot, akit a sajtótájékoztató végén újra Szalahról kérdeztek.

„Ki hozta meg a döntést? Úgy gondolom, hogy a klub döntött úgy, természetesen velem együtt, hogy nem lesz ott az Inter elleni BL-keretben. 

Legközelebb, amikor Szalahról beszélek, vele fogok beszélni. Nem látom okát annak, hogy miért ne szeretném, ha maradna a klubnál, 

szóval felesleges erről kérdezősködni” – zárta le a témát a Liverpool edzője. 

Csupán tizedik a Liverpool a Premier League-ben

A legutóbbi öt bajnokiján csak egyszer nyertes, az elmúlt két játéknapon egyaránt döntetlent játszó Liverpool címvédőként jelenleg csak a 10. helyen áll a tabellán, hátránya ugyanakkor így is csak tíz pont a listavezető Arsenallal szemben. A Brighton elleni szombati találkozó azonban várhatóan nem lesz könnyű, mivel a rivális a legutóbbi hat bajnokiján csak egyszer kapott ki, a szezon során pedig már a Manchester Cityt és a Chelsea-t is legyőzte.

Kapcsolódó cikkek

Mi áll Mohamed Szalah kifakadása mögött? Jürgen Klopp elmondta az igazságot
Szoboszlai Dominik a Liverpool legfontosabb játékosává vált
A Liverpool döntése mindenkit sokkolt, óriási botrány tört ki

Premier League – nagyon messze a címvédés!

A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!