A Premier League 14. fordulójában a címvédő Liverpool a Sunderland csapatát fogadja majd az Anfield Roadon. A hétközi meccs előtti sajtótájékoztatón Arne Slot vezetőedző Mohamed Szalahról és Szoboszlai Dominikról is beszélt, valamint az őt ért online zaklatásokról is megszólalt.

Arne Slot egyelőre fellélegezhet, ugyanis a hullámvölgybe került Liverpool az előző hétvégén 2-0-ra győzni tudott a West Ham United otthonában. A Vörösökre a következő fordulóban is kötelező siker vár, Szoboszlai Dominikék az újonc Sunderlandet foagdják hazai pályán.

Szoboszlaiék győzelme után Arne Slot fellélegezhetett
Fotó: BEN STANSALL / AFP

Arne Slot Szalah boldogtalanságáról és Szoboszlai fontosságáról is beszélt

A Liverpool vezetőedzőjének már a sajtótájékoztató elején feltették a kérdést, miszerint Mohamed Szalah boldogtalan-e a mellőzése miatt – az egyiptomi sztár a West Ham elleni találkozón végig a kispadon ült.

Jogos feltételezés és normális reakció valakitől, aki a mi sztárjátékosunk. Természetesen egy futballista sem örül annak, ha nem játszhat, de nem ő volt az egyetlen, ezt el tudom mondani. 

Viszont profiként viselkedett, támogatta a társait, jól kezelte a szituációt. Nyilván nem lehet folyton háromnaponta játszani. Szalah nagyon fegyelmezett, ő mindig is egy profi volt, és az is marad” – mondta Slot az előző PL-idény legjobbjáról, aki december 15-ig áll csapata rendelkezésére, mert utána az Afrika-kupa miatt lesz válogatottbeli kötelezettsége.

A Manchester City elleni vereség után a holland edző online zaklatások áldozata lett, erre először viccesen reagált. 

A Forest elleni meccs után kicsit több ilyet vártam” 

– utalt a másik háromgólos kudarcra, ezzel pedig megnevettette a teremben ülőket, majd így folytatta: 

A bántalmazás sosem jó dolog. Nem igazán érdekel a közösségi média, de nem vagyok hülye, tisztában vagyok ezzel. 

Ha elkezdesz veszíteni, akkor tudatában kell lenned annak, hogy az emberek nem lesznek elégedettek veled. Amit inkább észreveszek és érzek, az a szurkolók támogatása a stadionban. Még a West Ham elleni meccsen, 0-0-s állás idején is a csapatot és engem éltettek a drukkerek.”

Szoboszlai Dominik fontosságáról is beszélt Slot, 

kiemelve, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya a West Ham elleni bajnokin milyen sokat segített a jobbhátvédként szereplő Joe Gomeznek.

Szoboszlai Dominik pótolhatatlan a Liverpoolban az angolok szerint, és már Mohamed Szalah sincs előtte a kanadai táblázaton.
Szoboszlai Dominik több poszton is szerepelt már a Liverpoolban, mindenütt segíteni tudta a csapatot
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Liverpool-Sunderland mérkőzés szerdán 21.15-től kezdődik, a találkozót Stuart Attwell vezeti.

Premier League – nagyon messze a címvédés!

