Arne Slot egyelőre fellélegezhet, ugyanis a hullámvölgybe került Liverpool az előző hétvégén 2-0-ra győzni tudott a West Ham United otthonában. A Vörösökre a következő fordulóban is kötelező siker vár, Szoboszlai Dominikék az újonc Sunderlandet foagdják hazai pályán.
Arne Slot Szalah boldogtalanságáról és Szoboszlai fontosságáról is beszélt
A Liverpool vezetőedzőjének már a sajtótájékoztató elején feltették a kérdést, miszerint Mohamed Szalah boldogtalan-e a mellőzése miatt – az egyiptomi sztár a West Ham elleni találkozón végig a kispadon ült.
Jogos feltételezés és normális reakció valakitől, aki a mi sztárjátékosunk. Természetesen egy futballista sem örül annak, ha nem játszhat, de nem ő volt az egyetlen, ezt el tudom mondani.
Viszont profiként viselkedett, támogatta a társait, jól kezelte a szituációt. Nyilván nem lehet folyton háromnaponta játszani. Szalah nagyon fegyelmezett, ő mindig is egy profi volt, és az is marad” – mondta Slot az előző PL-idény legjobbjáról, aki december 15-ig áll csapata rendelkezésére, mert utána az Afrika-kupa miatt lesz válogatottbeli kötelezettsége.
A Manchester City elleni vereség után a holland edző online zaklatások áldozata lett, erre először viccesen reagált.
A Forest elleni meccs után kicsit több ilyet vártam”
– utalt a másik háromgólos kudarcra, ezzel pedig megnevettette a teremben ülőket, majd így folytatta:
A bántalmazás sosem jó dolog. Nem igazán érdekel a közösségi média, de nem vagyok hülye, tisztában vagyok ezzel.
Ha elkezdesz veszíteni, akkor tudatában kell lenned annak, hogy az emberek nem lesznek elégedettek veled. Amit inkább észreveszek és érzek, az a szurkolók támogatása a stadionban. Még a West Ham elleni meccsen, 0-0-s állás idején is a csapatot és engem éltettek a drukkerek.”
Szoboszlai Dominik fontosságáról is beszélt Slot,
kiemelve, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya a West Ham elleni bajnokin milyen sokat segített a jobbhátvédként szereplő Joe Gomeznek.
A Liverpool-Sunderland mérkőzés szerdán 21.15-től kezdődik, a találkozót Stuart Attwell vezeti.
