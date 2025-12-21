Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Liverpool 2-1-re nyert Londonban a Tottenham Hotspur ellen. Az őrült végjátékot hozó mérkőzés vezéráldozatokkal járt, ugyanis Alexander Isak a gólja után megsérült, Szoboszlai Dominik pedig begyűjtötte az ötödik sárga lapját, így a következő meccset kihagyja. Arne Slot vezetőedző mindezek ellenére a pozitívumokkal foglalkozott a mérkőzés után.

A Liverpool rekordigazolása, Alexander Isak csereként állt be a Totteham elleni rangadón, majd gólt lőtt, de rögtön megsérült, miután Micky van de Ven rácsúszott a lábára. A svéd támadót ketten kísérték le a pályáról, a látottak alapján úgy tűnt, súlyos sérülést szenvedhetett. Arne Slot vezetőedző a három pont miatt ugyan örülhetett, de Isak helyzete fejfájást okozhat neki, ráadásul még Conor Bradleyt és Jeremie Frimpongot is le kellett cserélnie.

Arne Slot öröme nem lehet felhőtlen a Tottenham elleni rangadó után
Arne Slot öröme nem lehet felhőtlen a Tottenham elleni rangadó után
Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Arne Slot még nem tud mit mondani Alexander Isakról

A Liverpool edzője az első félidő végén megsérülő Bradley helyett Isakot hozta be a szünetben, majd a nyári sztárigazolásnak is el kellett hagynia a pályát a gólja után. A svéd támadót Frimpong váltotta, akit Richarlison a hajrában úgy eltalált, hogy vérezni kezdett a szája. A gólpasszig jutó hollandot is lecserélte végül Slot, de a meccset legalább megnyerte a Liverpool, ezzel feljött a tabella ötödik helyére.

A mérkőzés után Slot nem tudott konkrét információkat adni Isak állapotáról, csak ennyit mondott: 

Nincs róla semmi hírem. De ha egy játékos gólt szerez, majd megsérül, és nem tud visszatérni a pályára, az általában nem jó jel. 

Ennél többet nem tudok mondani, ez csak egy megérzés, orvosi szempontból nincs mit hozzátenni.”

Arra a kérdésre, hogy Isaknak van-e bármi megérzése a sérülése súlyosságáról, Slot így válaszolt: „Még nem beszéltem vele erről. De jó, hogy gólt szerzett, egy szép gólt!”

Liverpool's Swedish striker #09 Alexander Isak (C) is helped off the field by medical staff after picking up an injury during the English Premier League football match between Tottenham Hotspur and Liverpool at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on December 20, 2025. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Alexander Isak a gólja után rögtön megsérült
Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Slot hozzátette, hogy Isak esetében meg kell várni a további fejleményeket, de nem akar túl negatív lenni ezzel kapcsolatban.

Ne legyünk még túl negatívak, még nem tudjuk a sérülés súlyosságát, 

reméljük, hogy hamarosan visszatér hozzánk, de most nehéz ezt megmondani” – mondta Slot, aki az orvosi vizsgálat eredményére vár Isak állapotával kapcsolatban.

A Liverpool tartalékosan fog pályára lépni a kiesőjelölt ellen

A Liverpool legközelebb december 27-én, a Wolverhampton ellen lép pályára az Anfield Roadon, azon a találkozón valószínűleg 8 játékosát is nélkülöznie kell az edzőnek. Joe Gomez, Giovanni Leoni, Wataru Endo és Cody Gakpo már eddig is sérültek voltak, hozzájuk csatlakozott Isak és Bradley, Mohamed Szalah pedig az Afrika-kupán való részvétele miatt nem játszhat. 

Szoboszlai Dominik a Spurs ellen összegyűjtötte az ötödik sárga lapját a PL-ben, így a magyar középpályás sem lehet ott a következő találkozón.

Azon a mérkőzésen egyébként hatalmas meglepetés volna, ha a Liverpool még tartalékosan sem gyűjtené be a három pontot, ugyanis a Wolves egyedüliként nyeretlen, a sereghajtó mindössze 2 pontot gyűjtött 17 forduló alatt a bajnokságban.

  • Kapcsolódó cikkek
Újabb hatalmas elismerést kapott Szoboszlai!
Óriási változás Liverpoolban, végre eljött Kerkez ideje?
Egyre fokozódik a nyomás, hatalmasat bukhat a Liverpool

Premier League – nagyon messze a címvédés!

A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!