A Liverpool rekordigazolása, Alexander Isak csereként állt be a Totteham elleni rangadón, majd gólt lőtt, de rögtön megsérült, miután Micky van de Ven rácsúszott a lábára. A svéd támadót ketten kísérték le a pályáról, a látottak alapján úgy tűnt, súlyos sérülést szenvedhetett. Arne Slot vezetőedző a három pont miatt ugyan örülhetett, de Isak helyzete fejfájást okozhat neki, ráadásul még Conor Bradleyt és Jeremie Frimpongot is le kellett cserélnie.
Arne Slot még nem tud mit mondani Alexander Isakról
A Liverpool edzője az első félidő végén megsérülő Bradley helyett Isakot hozta be a szünetben, majd a nyári sztárigazolásnak is el kellett hagynia a pályát a gólja után. A svéd támadót Frimpong váltotta, akit Richarlison a hajrában úgy eltalált, hogy vérezni kezdett a szája. A gólpasszig jutó hollandot is lecserélte végül Slot, de a meccset legalább megnyerte a Liverpool, ezzel feljött a tabella ötödik helyére.
A mérkőzés után Slot nem tudott konkrét információkat adni Isak állapotáról, csak ennyit mondott:
Nincs róla semmi hírem. De ha egy játékos gólt szerez, majd megsérül, és nem tud visszatérni a pályára, az általában nem jó jel.
Ennél többet nem tudok mondani, ez csak egy megérzés, orvosi szempontból nincs mit hozzátenni.”
Arra a kérdésre, hogy Isaknak van-e bármi megérzése a sérülése súlyosságáról, Slot így válaszolt: „Még nem beszéltem vele erről. De jó, hogy gólt szerzett, egy szép gólt!”
Slot hozzátette, hogy Isak esetében meg kell várni a további fejleményeket, de nem akar túl negatív lenni ezzel kapcsolatban.
Ne legyünk még túl negatívak, még nem tudjuk a sérülés súlyosságát,
reméljük, hogy hamarosan visszatér hozzánk, de most nehéz ezt megmondani” – mondta Slot, aki az orvosi vizsgálat eredményére vár Isak állapotával kapcsolatban.
A Liverpool tartalékosan fog pályára lépni a kiesőjelölt ellen
A Liverpool legközelebb december 27-én, a Wolverhampton ellen lép pályára az Anfield Roadon, azon a találkozón valószínűleg 8 játékosát is nélkülöznie kell az edzőnek. Joe Gomez, Giovanni Leoni, Wataru Endo és Cody Gakpo már eddig is sérültek voltak, hozzájuk csatlakozott Isak és Bradley, Mohamed Szalah pedig az Afrika-kupán való részvétele miatt nem játszhat.
Szoboszlai Dominik a Spurs ellen összegyűjtötte az ötödik sárga lapját a PL-ben, így a magyar középpályás sem lehet ott a következő találkozón.
Azon a mérkőzésen egyébként hatalmas meglepetés volna, ha a Liverpool még tartalékosan sem gyűjtené be a három pontot, ugyanis a Wolves egyedüliként nyeretlen, a sereghajtó mindössze 2 pontot gyűjtött 17 forduló alatt a bajnokságban.
