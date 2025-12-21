A Liverpool rekordigazolása, Alexander Isak csereként állt be a Totteham elleni rangadón, majd gólt lőtt, de rögtön megsérült, miután Micky van de Ven rácsúszott a lábára. A svéd támadót ketten kísérték le a pályáról, a látottak alapján úgy tűnt, súlyos sérülést szenvedhetett. Arne Slot vezetőedző a három pont miatt ugyan örülhetett, de Isak helyzete fejfájást okozhat neki, ráadásul még Conor Bradleyt és Jeremie Frimpongot is le kellett cserélnie.

Arne Slot öröme nem lehet felhőtlen a Tottenham elleni rangadó után

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Arne Slot még nem tud mit mondani Alexander Isakról

A Liverpool edzője az első félidő végén megsérülő Bradley helyett Isakot hozta be a szünetben, majd a nyári sztárigazolásnak is el kellett hagynia a pályát a gólja után. A svéd támadót Frimpong váltotta, akit Richarlison a hajrában úgy eltalált, hogy vérezni kezdett a szája. A gólpasszig jutó hollandot is lecserélte végül Slot, de a meccset legalább megnyerte a Liverpool, ezzel feljött a tabella ötödik helyére.

A mérkőzés után Slot nem tudott konkrét információkat adni Isak állapotáról, csak ennyit mondott:

Nincs róla semmi hírem. De ha egy játékos gólt szerez, majd megsérül, és nem tud visszatérni a pályára, az általában nem jó jel.

Ennél többet nem tudok mondani, ez csak egy megérzés, orvosi szempontból nincs mit hozzátenni.”

Arra a kérdésre, hogy Isaknak van-e bármi megérzése a sérülése súlyosságáról, Slot így válaszolt: „Még nem beszéltem vele erről. De jó, hogy gólt szerzett, egy szép gólt!”

Alexander Isak a gólja után rögtön megsérült

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Slot hozzátette, hogy Isak esetében meg kell várni a további fejleményeket, de nem akar túl negatív lenni ezzel kapcsolatban.

Ne legyünk még túl negatívak, még nem tudjuk a sérülés súlyosságát,

reméljük, hogy hamarosan visszatér hozzánk, de most nehéz ezt megmondani” – mondta Slot, aki az orvosi vizsgálat eredményére vár Isak állapotával kapcsolatban.

A Liverpool tartalékosan fog pályára lépni a kiesőjelölt ellen

A Liverpool legközelebb december 27-én, a Wolverhampton ellen lép pályára az Anfield Roadon, azon a találkozón valószínűleg 8 játékosát is nélkülöznie kell az edzőnek. Joe Gomez, Giovanni Leoni, Wataru Endo és Cody Gakpo már eddig is sérültek voltak, hozzájuk csatlakozott Isak és Bradley, Mohamed Szalah pedig az Afrika-kupán való részvétele miatt nem játszhat.

Szoboszlai Dominik a Spurs ellen összegyűjtötte az ötödik sárga lapját a PL-ben, így a magyar középpályás sem lehet ott a következő találkozón.

Azon a mérkőzésen egyébként hatalmas meglepetés volna, ha a Liverpool még tartalékosan sem gyűjtené be a három pontot, ugyanis a Wolves egyedüliként nyeretlen, a sereghajtó mindössze 2 pontot gyűjtött 17 forduló alatt a bajnokságban.