Az Arsenal szárnyal a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában is, Mikel Artetának azonban minden héten szerelgetnie kell valamit a csapatán. A novemberi válogatott szünetben Gabriel Magalhaes, a csapat legfontosabb védője esett ki, múlt hétvégén pedig a francia válogatott William Saliba sem léphetett pályára a Chelsea elleni rangadón.

A Brentford elleni meccsen a spanyol válogatott Mikel Merino volt az Arsenal nyerőembere

Fotó: Adrian Dennis/AFP

Gabrielt az ecuadori Piero Hincapié pótolta a védelem közepén, Saliba helyére pedig a spanyol válogatott Cristhian Mosquera ugrott be, utóbbi azonban megsérült a Brentford elleni szerdait találkozón, így az Ágyúsoknak lassan alig marad bevethető középső védőjük.

Ezért akadt ki az Arsenal edzője

Ráadásul az észak-londoni csapatnál nem csak Mosqueráért, hanem Declan Rice-ért is aggódhatnak, akit a találkozó hajrájában kellett lecserélni, miután egy sprintet követően a vádliját fájlalta.

Declan Rice talán az Arsenal legfontosabb futballistája

Fotó: Ben Stansall/AFP

A lefújás után Mikel Arteta élesen bírálta a Premier League sűrű menetrendjét, és arra kérte a liga illetékeseit, hogy végre vegyék figyelembe a játékosok jóllétét is. Az Arsenal hét nap alatt három meccset játszik majd: a Chelsea elleni 1–1 után jött a Brentford, szombaton pedig a harmadik helyezett Aston Villa otthonában látogat az észak-londoni csapat.

Nyilván nem jó hír. Declannek le kellett jönnie Nem tudta folytatni a játékot. Járni tud, de játszani nem. Holnap majd meglátjuk, mi a helyzet vele. Egyelőre nem tudunk többet. Mosquera is kidőlt, Gabi meg Willy pedig már eddig is hiányzott. Alkalmazkodnunk kell – ez az idei szezon egyik fő témája”

– mondta az Arsenal edzője a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.

Rice az ősszel az angol válogatott mind a hat vb-selejtezőn kezdett, és az Arsenal idei 21 bajnoki és BL-meccséből is mindössze kettőt hagyott ki. Amikor a riporterek a túlterheléséről kérdezték, Arteta így válaszolt:

Rengeteg percet játszott, igen – de az is számít, mikor. Szerda este játszunk, majd szombat délután újra. Játszanak, rendben, de ha egy kicsivel több időt kapnánk a regenerációra, az sokat jelentene. Nem egyetlen tényezőről van szó, de közösen segíthetnénk a játékosokon, a ligán és mindenkin. Adjunk még egy napot azoknak a csapatoknak, amelyek Európában is szerepelnek. Mindenkinek jobb lenne így”

– folytatta az Arsenal edzője, aki hangsúlyozta, hogy a játékosok nem gépek.