A Premier League 14. fordulójában a listavezető Arsenal magabiztos, 2-0-s győzelmet aratott a Brentford ellen az észak-londoni Emirates Stadionban. A találkozó után az Ágyúsok szurkolói mégsem lehettek maradéktalanul boldogok, ugyanis a középhátvéd Cristhian Mosquerát és a csapat motorját, az angol válogatott Declan Rice-t is le kellett cserélni sérülés miatt. A mérkőzés után Mikel Arteta, az Arsenal edzője beszélt a sorozatterhelésről, és élesen bírálta a Premier League versenynaptárát.

Az Arsenal szárnyal a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában is, Mikel Artetának azonban minden héten szerelgetnie kell valamit a csapatán. A novemberi válogatott szünetben Gabriel Magalhaes, a csapat legfontosabb védője esett ki, múlt hétvégén pedig a francia válogatott William Saliba sem léphetett pályára a Chelsea elleni rangadón. 

Arsenal's Spanish midfielder #23 Mikel Merino celebrates scoring the opening goal during the English Premier League football match between Arsenal and Brentford at the Emirates Stadium in London on December 3, 2025. (Photo by Adrian Dennis / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Brentford elleni meccsen a spanyol válogatott Mikel Merino volt az Arsenal nyerőembere
Fotó: Adrian Dennis/AFP

Gabrielt az ecuadori Piero Hincapié pótolta a védelem közepén, Saliba helyére pedig a spanyol válogatott Cristhian Mosquera ugrott be, utóbbi azonban megsérült a Brentford elleni szerdait találkozón, így az Ágyúsoknak lassan alig marad bevethető középső védőjük. 

Ezért akadt ki az Arsenal edzője

Ráadásul az észak-londoni csapatnál nem csak Mosqueráért, hanem Declan Rice-ért is aggódhatnak, akit a találkozó hajrájában kellett lecserélni, miután egy sprintet követően a vádliját fájlalta. 

Arsenal's English midfielder #41 Declan Rice cheers the fans after the English Premier League football match between Arsenal and Tottenham Hotspur at the Emirates Stadium in London on November 23, 2025. Arsenal won the match 4-1. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Declan Rice talán az Arsenal legfontosabb futballistája
Fotó: Ben Stansall/AFP

A lefújás után Mikel Arteta élesen bírálta a Premier League sűrű menetrendjét, és arra kérte a liga illetékeseit, hogy végre vegyék figyelembe a játékosok jóllétét is. Az Arsenal hét nap alatt három meccset játszik majd: a Chelsea elleni 1–1 után jött a Brentford, szombaton pedig a harmadik helyezett Aston Villa otthonában látogat az észak-londoni csapat.

Nyilván nem jó hír. Declannek le kellett jönnie Nem tudta folytatni a játékot. Járni tud, de játszani nem. Holnap majd meglátjuk, mi a helyzet vele. Egyelőre nem tudunk többet. Mosquera is kidőlt, Gabi meg Willy pedig már eddig is hiányzott. Alkalmazkodnunk kell – ez az idei szezon egyik fő témája” 

mondta az Arsenal edzője a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. 

Rice az ősszel az angol válogatott mind a hat vb-selejtezőn kezdett, és az Arsenal idei 21 bajnoki és BL-meccséből is mindössze kettőt hagyott ki. Amikor a riporterek a túlterheléséről kérdezték, Arteta így válaszolt:

Rengeteg percet játszott, igen – de az is számít, mikor. Szerda este játszunk, majd szombat délután újra. Játszanak, rendben, de ha egy kicsivel több időt kapnánk a regenerációra, az sokat jelentene. Nem egyetlen tényezőről van szó, de közösen segíthetnénk a játékosokon, a ligán és mindenkin. Adjunk még egy napot azoknak a csapatoknak, amelyek Európában is szerepelnek. Mindenkinek jobb lenne így”

– folytatta az Arsenal edzője, aki hangsúlyozta, hogy a játékosok nem gépek.

Arsenal's Spanish manager Mikel Arteta reacts during the English Premier League football match between Arsenal and Tottenham Hotspur at the Emirates Stadium in London on November 23, 2025. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Mikel Arteta szerint túl vannak terhelve a játékosok
Fotó: Ben Stansall/AFP

„Soha nem volt még ilyen terhelés – sem a Premier League-ben, sem nemzetközi szinten. Valamit tennünk kell. Ez nem vita kérdése, ez szimplám józan ész kérdése. Egy idő után ez már túl sok. A játékosok nem gépek. Segítenünk kell őket, amikor csak lehet” – tette hozzá Mikel Arteta, akinek csapata szombat délután 13.30-kor lép pályára Birminghamben, majd szerdán este a belga Club Brugge vendége lesz a Bajnokok Ligájában. 

