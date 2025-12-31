Az Arsenal az Emirates Stadionban demonstrált erőt a 4-1-es győzelmével az addig egyébként szárnyaló Aston Villa ellen az év végén. Az Ágyúsok a gyenge első félidő után négyszer is betaláltak a szünet után, Gabriel, Martin Zubimendi, Leandro Trossard és Gabriel Jesus góljaival. Ollie Watkins a hosszabbításban szerzett ugyan egy szépítő találatot, de ez nem változtatott a lényegi kérdéseken.

Az Arsenal erőt demonstrált az Aston Villa ellen a Premier League-ben

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Az Arsenal otthon tartotta a három pontot

A győzelem durván megtörte az Aston Villa figyelemre méltó, 11 meccses győzelmi sorozatát, és az Ágyúsok ezzel jelenleg öt ponttal vezetik a bajnokságot a Manchester City előtt, de a kékek majd január 1-én faraghatnak a hátrányból a Sunderland vendégeként.

A meccsen különösen Jesus gólja váltott ki érzelmes ünneplést a szurkolók és a játékosok körében egyaránt, mivel a brazil válogatott játékos nemrég tért vissza hosszú sérüléséből, ráadásul a legutóbbi Arsenal-gólját január 1-jén szerezte, tehát szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt.