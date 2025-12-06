Az Arsenal az élről, a Villa a harmadik helyről várta a mérkőzést. A birminghamiek a 36. percben Matty Cash révén szereztek vezetést, majd a szünetben csereként beálló Leandro Trossard a második félidő elején egyenlített.

Az Aston Villa a ráadásban szerzett góllal győzte le az Arsenalt

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Sokáig úgy tűnt, a belga támadó találata döntetlenhez vezet, ám a hosszabbítás utolsó pillanataiban Emiliano Buendía emelte a kapu közepébe a győztes gólt, amely extázisba hozta a Villa Park közönségét.

Augusztus 31-e óta először kapott ki az Arsenal

Az Arsenal augusztus 31-e óta először szenvedett vereséget tétmérkőzésen, beleértve a bajnokságot, a Ligakupát és a Bajnokok Ligáját is.

Nem csoda, hogy Mikel Arteta, az Arsenal menedzsere elégedetlenül nyilatkozott a mérkőzés után. „Csalódottak vagyunk amiatt, ahogyan elveszítettük a mérkőzést. Először is gratulálok a Villának, mert nagyon jó csapat, és abban is nagyon jó, amit csinál. Úgy éreztem, meg fogjuk nyerni ezt a meccset. Ma az eredmény alakulhatott volna másképp is, de a valóság az, hogy nem így történt. Tizennyolc meccsen át veretlenek voltunk, most pedig nagyon szoros a tabella.”

Arteta hangsúlyozta, a feladat most az, hogy csapata újra felálljon: „Amit az elmúlt két hétben beletettek a játékosaim, és most így kikapni... Érzelmileg nagyon megérintő. Az ember ilyenkor azt érzi, mintha minden, amit beleadott, nem ért volna semmit. Pedig igenis megéri. Ettől megint jobb csapat leszünk.”

Bajnokesélyes lenne az Aston Villa? Emery meglepő reakciója

Unai Emery, Aston Villa menedzsere természetesen nagyon boldogan értékelte a találkozót. „Nagyon büszke vagyok arra, ahogyan reagálunk, és ahogyan minden egyes mérkőzésre fókuszálunk – Európában is. A játékosok a főszereplők. Nagyon büszke vagyok a munkájukra. Úgy éreztem a 90 perc során, hogy volt lendületünk. Az Arsenal gólja után kellett 10-15 perc, hogy visszarendezzük a sorainkat. Utána viszont ismét domináltunk. Nyomtunk előre. A Villa Park valami olyan, amit mindig éreznünk kell: ahogyan a szurkolók tolnak minket. Az utolsó gól mindennek a jutalma volt, és azért is született meg, mert hittük, hogy meg tudjuk nyerni ezt a meccset.”