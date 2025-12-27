Live
Az angol labdarúgó-bajnokság 18. fordulójában a játéknap előtt listavezető Arsenal 2-1-re legyőzte a Brighton együttesét az észak-londoni Emirates Stadionban. Az Arsenal legjobbja a középső középpályás Declan Rice volt, aki csapatot sújtó sérüléshullám miatt ezúttal jobbhátvédként futballozott.

A forduló előtt listavezető Arsenal győzelmi kényszerben lépett pályára, ugyanis a Manchester City 2-1-re nyerni tudott a Nottingham Forest otthonában, ezzel Pep Guardiola csapata időlegesen a tabella élére állt. 

Arsenal's English defender #20 Noni Madueke jumps into the arms of Arsenal's Spanish goalkeeper #13 Kepa Arrizabalaga to congratulate him on making a penalty save to win the English League Cup quarter-final football match between Arsenal and Crystal Palace at the Emirates Stadium, in London on December 23, 2025. (Photo by Adrian Dennis / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Az Arsenal csak tizenegyespárbaj után jutott tovább a Ligakupában
Fotó: Adrian Dennis/AFP

Az észak-londoni csapat ugyan vezeti a Premier League küzdelmeit, azonban az utóbbi meccseken korántsem futballozott csúcsformában, hét közben is kis híján elszórakozta a továbbjutást a Crystal Palace elleni a Ligakupa negyeddöntőjében. 

Szoboszlait csináltak az Arsenal sztárjából

Mikel Arteta, az Arsenal edzője nem volt könnyű helyzetben, csapata mindhárom jobbhátvédként bevethető játékosa sérüléssel küszködött, így ezúttal Declan Rice, az együttes középső középpályása került ebbe a pozícióba – csakúgy mint Szoboszlai Dominik a Liverpoolban. 

Az Arsenal mesterének a kezdőrúgás előtt sokasodtak a problémái, ugyanis a bemelegítésnél megsérült Riccardo Calafiori, a csapat olasz válogatott balhátvédje. A sérülések ellenére az Arsenal játéka rendkívül gördülékenyen működött, Arteta csapata pedig a 14. percben meg is szerezte a vezetést a norvég Martin Ødegaard 17 méteres bombagóljával (1-0). 

Arsenal's Norwegian midfielder #08 Martin Odegaard (R) celebrates the team's first goal during the English Premier League football match between Arsenal and Brighton and Hove Albion at the Emirates Stadium in London on December 27, 2025. (Photo by Adrian Dennis / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Az Arsenal csapatkapitánya védhetetlen gólt lőtt
Fotó: Adrian Dennis/AFP

A folytatásban az Arsenal nem lassított, különösen a korábbi Brighton-játékos, a belga Leandro Trossard volt elemében, valamint a jobbhátvédként futballozó Declan Rice is rendszeresen segítette a támadásokat a szélen. 

A második félidőt is remekül kezdte az Arsenal, a csapat Szoboszlai pedig kulcsszerepet játszott az előny növelésében. Az 52. perc Rice lőtt be egy bal oldali szögletet, a rövid oldalon biztosító Georginio Rutter pedig egy balszerencsés mozdulattal a saját kapujába csúsztatott (2-0). 

Arsenal's English midfielder #41 Declan Rice celebrates after the team's second goal off from an own goal off his corner, during the English Premier League football match between Arsenal and Brighton and Hove Albion at the Emirates Stadium in London on December 27, 2025. (Photo by Adrian Dennis / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Declan Rice jobbhátvédként is szenzációsan futballozott
Fotó: Adrian Dennies/AFP

Ezt követően is jobban futballozott az Arsenal, a meccset viszont nem tudta lezárni, a Brighton pedig a 64. percben szépíteni tudott. Egy szép villanás után Yasin Ayari 14 méteres lövése a jobb kapufán csattant, a kipattanóra a paraguayi Diego Gomez érkezett, aki kapásból a bal felső sarokba bombázott 11 méterről (2-1).

Az utolsó bő fél órában a Brighton ment előre az egyenlítésért, az Arsenal pedig gyors kontrákból több gólt is lőhetett volna, de az állás már nem változott. Az észak-londoni csapat ezzel behúzta a három pontot és ismét a tabella élére állt, két ponttal megelőzve a Manchester Cityt. 

