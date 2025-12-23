Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Putyin súlyos döfést vitt be: ez nagyon fájhat Zelenszkijnek

Link másolása
Vágólapra másolva!
Bejutott az angol Ligakupa elődöntőjébe az Arsenal, miután 1-1-es döntetlent követően tizenegyesekkel legyőzte a Crystal Palace csapatát.

A kétszeres győztes, de legutóbb 1993-ban csúcsra érő Arsenal végig hatalmas fölényben futballozott és számtalan lehetőséget dolgozott ki, de hazai pályán csak a hajrában tudta megszerezni a vezetést Maxence Lacroix öngóljával. Majd amikor már úgy tűnt, az Ágyúsok behúzzák a meccset, akkor a 95. percben egy szabadrúgást követően Marc Guéhi egyenlített közvetlen közelről. 

Crystal Palace's Argentinian goalkeeper #44 Walter Benitez (R) saves a shot from Arsenal's Dutch defender #12 Jurrien Timber during the English League Cup quarter-final football match between Arsenal and Crystal Palace at the Emirates Stadium, in London on December 23, 2025. (Photo by Adrian Dennis / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Az Arsenal bejutott a négy közé a Ligakupában
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Tizenegyespárbaj után négy között az Arsenal a Ligakupában

Mikel Arteta együttesének még a rendes játékidő utolsó percében is volt meccslabdája, ám az eredmény már nem változott, így tizenegyes párbaj döntött a továbbjutásról. A szétlövés hallatlanul izgalmasra sikerült, ugyanis csak a tizedik körben dőlt el a párharc, miután egészen a 8. körig egyetlen játékos sem hibázott, aztán az öngólt vétő Lacroix büntetőjét kivédte Kepa Arrizabalaga.

A Premier League-ben listavezető londoniak ellenfele a négy között a városi rivális Chelsea lesz, amely hosszabbítás után ejtette ki a harmadosztályú Cardiff Cityt. 

A másik ágon a Manchester City-Newcastle United mérkőzést rendeznek.

Angol Ligakupa, negyeddöntő:

Arsenal-Crystal Palace 1-1 (0-0) - tizenegyesekkel 8-7

Az elődöntő első mérkőzéseit január 13-án és 14-én, a visszavágókat február 3-án és 4-én rendezik meg.

Kapcsolódó cikkek:

Kürtőskalácsot evett Szoboszlai csapattársa - fotó
Hoppá! Szoboszlai neve meg kimaradt... De mit is vártunk Carraghertől?
A kerekesszékes Liverpool-szurkolót élete végéig eltilthatják a meccsektől
Szoboszlai incidensétől hangos Anglia, egy bíró sem érti az ámokfutásnál történteket
Kisebb vagyon díszeleg Szoboszlaiék luxuskarácsonyfáján
Mire megy Szoboszlai Dominik nélkül a Liverpool?
Mikel Arteta szörnyülködött az Arsenal drámai meccse után
Cristiano Ronaldo legyőzését elképesztő módon ünnepelte a harapós kedvű Haaland

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!