A kétszeres győztes, de legutóbb 1993-ban csúcsra érő Arsenal végig hatalmas fölényben futballozott és számtalan lehetőséget dolgozott ki, de hazai pályán csak a hajrában tudta megszerezni a vezetést Maxence Lacroix öngóljával. Majd amikor már úgy tűnt, az Ágyúsok behúzzák a meccset, akkor a 95. percben egy szabadrúgást követően Marc Guéhi egyenlített közvetlen közelről.

Az Arsenal bejutott a négy közé a Ligakupában

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Tizenegyespárbaj után négy között az Arsenal a Ligakupában

Mikel Arteta együttesének még a rendes játékidő utolsó percében is volt meccslabdája, ám az eredmény már nem változott, így tizenegyes párbaj döntött a továbbjutásról. A szétlövés hallatlanul izgalmasra sikerült, ugyanis csak a tizedik körben dőlt el a párharc, miután egészen a 8. körig egyetlen játékos sem hibázott, aztán az öngólt vétő Lacroix büntetőjét kivédte Kepa Arrizabalaga.

A Premier League-ben listavezető londoniak ellenfele a négy között a városi rivális Chelsea lesz, amely hosszabbítás után ejtette ki a harmadosztályú Cardiff Cityt.

A másik ágon a Manchester City-Newcastle United mérkőzést rendeznek.

Angol Ligakupa, negyeddöntő:

Arsenal-Crystal Palace 1-1 (0-0) - tizenegyesekkel 8-7

Az elődöntő első mérkőzéseit január 13-án és 14-én, a visszavágókat február 3-án és 4-én rendezik meg.

