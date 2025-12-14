Az Arsenal csak a 70. percben tudta megszerezni a vezetést a Premier League leggyengébb csapata ellen, miután ey szögletet követően Sam Johnstone testéről a labda a saját kapujába pattant. Aztán a 90. percben ugyan egyenlített a továbbra is nyeretlen Wolverhampton Wanderers, ám négy percre rá Yerson Mosquera ismét öngólt vétett.

Mikel Arteta megkönnyebbült az Arsenal kései győzelme után

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Az Arsenal edzője csapata teljesítményét kritizálta

Bár az Arsenal ezzel ötpontos előnybe került a második helyen álló és egy meccsel kevesebbet játszó Manchester Cityvel szemben, az Ágyúsok vezetőedzője, Mikel Arteta nem volt lenyűgözve csapata játékát látva, ami kis híján pontvesztésbe került.

„Megkönnyebbültünk, de egyértelmű, hogy sokkal nagyobb különbséggel kellett volna nyernünk. Az első félidőben nem voltunk elég pontosak az ellenfél tizenhatosán belül, és a hozzáállásunk sem volt a megfelelő, a szünet után viszont javult a játékuk" – kezdte a londoni csapat spanyol trénere a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.

Több gólhelyzetet alakítottunk ki, de meglehetősen passzívak voltunk, a védekezésünk pedig egyenesen szörnyű volt, többet vártam ennél, különösen egy olyan csapat ellen, amelynek egyetlen lövése sem volt.

Amikor először helyzetbe kerültek gólt is szereztek. Szerencsére sikerült megszerezni a győzelmet, ami megkönnyebbülést jelent, de védekezésben mindenképpen fejlődnünk kell. Korábban le kellett volna már zárnunk a meccset, ez a mi hibánk, viszont dicséret illeti a Wolvest. Tudtam, hogy nem lesz könnyű meccs, de a kapott góllal még nehezebbé tettük, és ez elfogadhatatlan” – mondta Arteta.

Angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) 16. forduló:

Arsenal-Wolverhampton Wanderers 2-1 (0-0)