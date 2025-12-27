Az első félidőben a londoni csapat remekül futballozott, több nagy gólszerzési kísérletet is kialakított, végül a 37. percben a brazil válogatott Joao Pedro fejesgóljával szerezte meg a vezetést az Aston Villa ellen.

Emiliano Martínez, az Aston Villa kapusa nem tehetett a Chelsea vezetőgóljáról

Fotó: Glyn Kirk/AFP

Az Aston Villa 111 éves rekordot állított be

A fordulás után is a Chelsea irányította a játékot, az előnyét azonban nem tudta növelni a londoni csapat, a csereként beküldött Ollie Watkins ziccere után pedig a 63. percben egyenlíteni tudott a birminghami gárda.

A csereként beállt Ollie Watkins duplázott a Chelsea ellen

Fotó: Glyn Kirk/AFP

Ezt követően az Aston Villa átvette az irányítást, a 84. percben pedig Youri Tielemans szöglete után Watkins fejelt védhetetlen gólt, így az angol válogatott támadó duplájával a Villa megfordította a meccset és történelmet írt.

A birminghami csapatnak minden sorozatot figyelembe véve ez volt zsinórban a 11. győzelme. Korábban csak 1897-ben és 1914-ben tudott egymás után 11 meccset nyerni az Aston Villa.

Unai Emery csapata a legutóbbi 14 Premier League-meccsén 39 pontot szerzett, és továbbra is a harmadik helyen áll – három pontra a listavezető Arsenaltól.

Premier League, 18. forduló:

Chelsea-Aston Villa 1-2 (1-0)