A Bayern München az Arsenaltól elszenvedett 3-1-es vereség után fogadta hazai pályán az eddig meglepetésre remeklő, a 6. helyen álló Sportingot a Bajnokok Ligája alapszakaszának 6. fordulójában. A bajor sztárcsapatban már ott ült a kispadon a kanadai védő, Alfonso Davies, aki sérülését követően március után kaphatott újra lehetőséget. Vincent Kompany azonban továbbra sem számíthatott Jamal Musialára.
Bekezdett a Bayern
A németek azonnal kézbe vették a meccs irányítását, és Lennart Karl már az 5. percben a portugálok kapujába tekert. Csakhogy a VAR kiszúrta, hogy a gólpasszt adó Serge Gnabry jó kétcentis lesen volt...
A Sporting első ziccerére a 28. percig kellett várni, akkor egy jobbról érkező beadásba a Bayern védője,
Jonathan Tah kapott bele, Neuer azonban résen volt reflex mozdulattal belekapott a labdába, így nem lett öngól a német védő mozdulatából.
Az erősen tartalékos Sporting remekül védekezett, így hiába volt az első félidőben 70 százalékban a németeknél a labda, egy Harry Kane kapufánál sokáig nem futotta többre a Bayernnek. A 44. percben Karl cselezte be magát a Sporting ötösének a sarkáig, erős lövését azonban védeni tudta Rui Silva.
Itt a Bajnokok Ligája legnagyobb meglepetése?
A második félidő elején begyújtották a rakétákat a bajorok, csak éppen nem a pályán, hanem a lelátón: a Bayern ultrái Neuer kapuja mögött gyújtották be pirót, amitől füst telepedett a pályára. Ez nem nagyon zavarta a Sportingot, amelyik az 54. percben ismét eljutott a kapuig, és,
ami nem sikerült Tahnak, azt megcsinálta Kimmich: a brazil szélső beadását ő juttatta becsúszva Neuer kapujába (0-1).
De volt válasza a Bayernnek, a bajorok ugyanis négy perc alatt fordítottak: a 65. percben Oliseh szögletét Kane remek zárása után Gnabry passzolta közelről a kapuba (1-1), négy perccel később pedig Karl már szabályos gólt szerzett.
A 17 éves támadó zsinórban harmadik BL-meccsén volt eredményes, amivel a sorozat legfiatalabb triplázója lesz.
A 77. percben újabb Bayern-játékos írt történelmet: Jonathan Tah a 38. BL-meccsén megszerezte az első gólját a sorozatban (3-1).
Az utolsó percekre beállt Alphonso Davies is, teljessé téve ezzel a bajor szurkolók örömét. A Bayernnek a győzelemmel hat forduló után 15 pontja van, így szinte biztos, hogy a legjobb nyolc között végez és elkerüli a nyolcaddöntős rájátszást.
Eredmény, BL, ligaszakasz, 6. forduló:
Bayern München–Sporting 3-1 (0-1)
gól: Gnabry 65., Karl 69.,, Tah 77., ill. Kimmich 54. (öngól)