A Bayern München az Arsenaltól elszenvedett 3-1-es vereség után fogadta hazai pályán az eddig meglepetésre remeklő, a 6. helyen álló Sportingot a Bajnokok Ligája alapszakaszának 6. fordulójában. A bajor sztárcsapatban már ott ült a kispadon a kanadai védő, Alfonso Davies, aki sérülését követően március után kaphatott újra lehetőséget. Vincent Kompany azonban továbbra sem számíthatott Jamal Musialára.

Lennart Karllal (pirosban) meggyűlt a Sporting védőinek a baja a müncheni Bajnokok Ligája-meccsen

Fotó: ALEXANDRA BEIER / AFP

Bekezdett a Bayern

A németek azonnal kézbe vették a meccs irányítását, és Lennart Karl már az 5. percben a portugálok kapujába tekert. Csakhogy a VAR kiszúrta, hogy a gólpasszt adó Serge Gnabry jó kétcentis lesen volt...

A Sporting első ziccerére a 28. percig kellett várni, akkor egy jobbról érkező beadásba a Bayern védője,

Jonathan Tah kapott bele, Neuer azonban résen volt reflex mozdulattal belekapott a labdába, így nem lett öngól a német védő mozdulatából.

Az erősen tartalékos Sporting remekül védekezett, így hiába volt az első félidőben 70 százalékban a németeknél a labda, egy Harry Kane kapufánál sokáig nem futotta többre a Bayernnek. A 44. percben Karl cselezte be magát a Sporting ötösének a sarkáig, erős lövését azonban védeni tudta Rui Silva.

Itt a Bajnokok Ligája legnagyobb meglepetése?

A második félidő elején begyújtották a rakétákat a bajorok, csak éppen nem a pályán, hanem a lelátón: a Bayern ultrái Neuer kapuja mögött gyújtották be pirót, amitől füst telepedett a pályára. Ez nem nagyon zavarta a Sportingot, amelyik az 54. percben ismét eljutott a kapuig, és,

ami nem sikerült Tahnak, azt megcsinálta Kimmich: a brazil szélső beadását ő juttatta becsúszva Neuer kapujába (0-1).

De volt válasza a Bayernnek, a bajorok ugyanis négy perc alatt fordítottak: a 65. percben Oliseh szögletét Kane remek zárása után Gnabry passzolta közelről a kapuba (1-1), négy perccel később pedig Karl már szabályos gólt szerzett.

A 17 éves támadó zsinórban harmadik BL-meccsén volt eredményes, amivel a sorozat legfiatalabb triplázója lesz.

A 77. percben újabb Bayern-játékos írt történelmet: Jonathan Tah a 38. BL-meccsén megszerezte az első gólját a sorozatban (3-1).