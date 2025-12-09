A görög bajnok Olimpiakosz Gelson Martins 73. percben szerzett góljával 1-0-ra legyőzte idegenben a kazah aranyérmes Kajrat Almatit. A sikerrel az immár 5 pontos görögök felugrottak a Bajnokok Ligája-tabella 26. helyre, azaz közel kerültek a nyolcaddöntős rájátszásban való szerepléshez.

Tíz éve nyert utoljára idegenben az Olimpiakosz Bajnokok Ligája-meccsen

Fotó: STANISLAV FILIPPOV / AFP

Régen látott ilyet a Bajnokok Ligája

És, hogy mi volt a történelmi esemény a meccsen? Nos, nem annyira Martins szemfüles gólja, nem is annyira Anarbekov kapus elképesztő bravúrjainak a sora, hanem maga tény, hogy az Olimpiakosz mérkőzést nyert a BL-ben. A görögök legutóbb ugyanis öt éve voltak erre képesek, akkor az Olympique Marseille-t győzték le hazai pályán 1-0-ra, idegenben pedig 10 éve nyertek utoljára, a 2015-16-os kiírásban a horvát Dinamo Zagrebet verték ugyancsak 1-0-ra.