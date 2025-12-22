Live
Mint ismert, a Kisvárda Toniszlav Jordanov félpályás góljával 1-0-ra nyert a Debrecen otthonában a labdarúgó Fizz Liga 18. fordulójában, vasárnap, az esztendő utolsó élvonalbeli bajnokiján. Marco Rossi felfedezettje, Bárány Donát nemcsak a vereség, hanem egy ütközés miatt is bosszús lehetett, amelyet egy ideig biztosan az arcán fog viselni.

A Kisvárda 2022 után tudott újra Debrecenben diadalmaskodni, ám talán még ennél is jobban fájhat Bárány Donátnak egy ütközés, amelyet a meccsen szenvedett el.

Bárány Donát nem úszta meg sérülés nélkül az idei év utolsó NB I-es meccsét
Fotó: TUZSON TURJANYI / dvsc.hu

Bárány Donátot kiütötte a Kisvárda kapusa

Ami a meccset illeti, Toniszlav Jordanov a felezővonalról, tökéletesen ívelt a hazaiak kapujába, a kint álló Vargának esélye sem volt, így ezzel a góllal elvitte a három pontot a Kisvárda Debrecenből.

A meccs azonban nem csak az elképesztő gól, vagy éppen Kocsis Dominik döbbenetes piros lapja és alakítsa miatt marad sokáig emlékezetes. A találkozót Bárány Donát sem fogja egy darabig elfelejteni.

A DVSC támadója – akit korábban Marco Rossi meghívott a magyar válogatott keretébe – és a Kisvárda kapusa,

 Ilya Popovich ugyanis egy szabadrúgást követően összeütközött, amelyből Bárány jött ki rosszabbul. Az arcán azonnal meglátszottak az ütközés nyomai, a szemöldöke is felszakadt, ennek ellenére nem kért cserét és végül végig is játszotta a találkozót.

Az év utolsó magyar élvonalbeli mérkőzése tehát sok érdekességet hozott, Bárány Donátnak pedig különösen jól jöhet majd egy kis pihenő.

