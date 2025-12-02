Live
Az Atlético vezetett, a Barca fordított. A címvédő FC Barcelona hazai pályán 3-1-re legyőzte az Atlético Madridot a spanyol labdarúgó-bajnokság 19. fordulójából előrehozott kedd esti mérkőzésén, és megerősítette első helyét a tabellán.

A Barcelona két év után tudta újra legyőzni hazai pályán a fővárosi csapatot.

Thiago Almada attacking midfield of Atletico de Madrid and Argentina in action during the La Liga EA Sports match between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Spotify Camp Nou on December 2, 2025 in Barcelona, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Thiago Almada (Atlético Madrid) akcióban a Barcelona elleni La Liga-mérkőzésen a Spotify Camp Nouban, Barcelonában
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Az Atlético a 19. percben vezetést szerzett: Alex Baena egy remek megindulás után egy laza bokamozdulattal tette el a labdát Garcia kapus mellett 9 méterről (0-1).

Hiába vezetett az Atlético, a Barcelona nyert

A 26. percben Raphinha került ziccerbe, elhúzta Oblak mellett a labdát, majd kissé kisodródott helyzetből is magabiztosan gurított a kapuba (1-1).

Tíz perccel később vezetéshez juthatott volna a Barca, miután büntetőhöz jutott. Lewandowski azonban csúnyán a keresztléc fölé lőtt.

A 65. percben Lewandowski passza után Olmo 12 méterről, ballal a bal alsóba lőtt, de nem volt teljes az öröme, hiszen a vállát fogta, megsérült. Le is kellett cserélni, Rashford állt be a helyére.

A 96. perc aztán minden eldőlt, Balde bal oldali lapos beadása után négy méterről Torres Oblak mellett a hosszúba lőtt.

A Barca így már négy ponttal vezet a Real Madrid előtt, amely szerdán Bilbaóban csökkentheti a különbséget.

La Liga, 19. forduló:
FC Barcelona-Atlético Madrid 3-1 (1-1)

szerdán játsszák:
Athletic Bilbao-Real Madrid 19.00

A forduló többi mérkőzését január közepén rendezik.

A tabella:
1. FC Barcelona 15 42-17 37 pont
2. Real Madrid 14 29-13 33
3. Villarreal 14 29-13 32
4. Atlético Madrid 15 28-14 31
5. Real Betis 14 22-14 24
6. Espanyol 14 18-16 24
7. Getafe 14 13-15 20
8. Athletic Bilbao 14 14-17 20
9. Rayo Vallecano 14 13-15 17
10. Real Sociedad 14 19-21 16
11. Elche 14 15-17 16
12. Celta Vigo 14 16-19 16
13. Sevilla 14 19-23 16
14. Alavés 14 12-15 15
15. Valencia 14 13-22 14
16. Real Mallorca 14 15-22 13
17. Osasuna 14 12-18 12
18. Girona 14 13-26 12
19. Levante 14 16-26 9
20. Real Oviedo 14 7-22 9

