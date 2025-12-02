A Barcelona két év után tudta újra legyőzni hazai pályán a fővárosi csapatot.
Az Atlético a 19. percben vezetést szerzett: Alex Baena egy remek megindulás után egy laza bokamozdulattal tette el a labdát Garcia kapus mellett 9 méterről (0-1).
Hiába vezetett az Atlético, a Barcelona nyert
A 26. percben Raphinha került ziccerbe, elhúzta Oblak mellett a labdát, majd kissé kisodródott helyzetből is magabiztosan gurított a kapuba (1-1).
Tíz perccel később vezetéshez juthatott volna a Barca, miután büntetőhöz jutott. Lewandowski azonban csúnyán a keresztléc fölé lőtt.
A 65. percben Lewandowski passza után Olmo 12 méterről, ballal a bal alsóba lőtt, de nem volt teljes az öröme, hiszen a vállát fogta, megsérült. Le is kellett cserélni, Rashford állt be a helyére.
A 96. perc aztán minden eldőlt, Balde bal oldali lapos beadása után négy méterről Torres Oblak mellett a hosszúba lőtt.
A Barca így már négy ponttal vezet a Real Madrid előtt, amely szerdán Bilbaóban csökkentheti a különbséget.
La Liga, 19. forduló:
FC Barcelona-Atlético Madrid 3-1 (1-1)
szerdán játsszák:
Athletic Bilbao-Real Madrid 19.00
A forduló többi mérkőzését január közepén rendezik.
A tabella:
1. FC Barcelona 15 42-17 37 pont
2. Real Madrid 14 29-13 33
3. Villarreal 14 29-13 32
4. Atlético Madrid 15 28-14 31
5. Real Betis 14 22-14 24
6. Espanyol 14 18-16 24
7. Getafe 14 13-15 20
8. Athletic Bilbao 14 14-17 20
9. Rayo Vallecano 14 13-15 17
10. Real Sociedad 14 19-21 16
11. Elche 14 15-17 16
12. Celta Vigo 14 16-19 16
13. Sevilla 14 19-23 16
14. Alavés 14 12-15 15
15. Valencia 14 13-22 14
16. Real Mallorca 14 15-22 13
17. Osasuna 14 12-18 12
18. Girona 14 13-26 12
19. Levante 14 16-26 9
20. Real Oviedo 14 7-22 9
