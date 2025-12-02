A Barcelona két év után tudta újra legyőzni hazai pályán a fővárosi csapatot.

Thiago Almada (Atlético Madrid) akcióban a Barcelona elleni La Liga-mérkőzésen a Spotify Camp Nouban, Barcelonában

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Az Atlético a 19. percben vezetést szerzett: Alex Baena egy remek megindulás után egy laza bokamozdulattal tette el a labdát Garcia kapus mellett 9 méterről (0-1).

Hiába vezetett az Atlético, a Barcelona nyert

A 26. percben Raphinha került ziccerbe, elhúzta Oblak mellett a labdát, majd kissé kisodródott helyzetből is magabiztosan gurított a kapuba (1-1).

Tíz perccel később vezetéshez juthatott volna a Barca, miután büntetőhöz jutott. Lewandowski azonban csúnyán a keresztléc fölé lőtt.

A 65. percben Lewandowski passza után Olmo 12 méterről, ballal a bal alsóba lőtt, de nem volt teljes az öröme, hiszen a vállát fogta, megsérült. Le is kellett cserélni, Rashford állt be a helyére.

A 96. perc aztán minden eldőlt, Balde bal oldali lapos beadása után négy méterről Torres Oblak mellett a hosszúba lőtt.

A Barca így már négy ponttal vezet a Real Madrid előtt, amely szerdán Bilbaóban csökkentheti a különbséget.

La Liga, 19. forduló:

FC Barcelona-Atlético Madrid 3-1 (1-1)

szerdán játsszák:

Athletic Bilbao-Real Madrid 19.00

A forduló többi mérkőzését január közepén rendezik.

A tabella:

1. FC Barcelona 15 42-17 37 pont

2. Real Madrid 14 29-13 33

3. Villarreal 14 29-13 32

4. Atlético Madrid 15 28-14 31

5. Real Betis 14 22-14 24

6. Espanyol 14 18-16 24

7. Getafe 14 13-15 20

8. Athletic Bilbao 14 14-17 20

9. Rayo Vallecano 14 13-15 17

10. Real Sociedad 14 19-21 16

11. Elche 14 15-17 16

12. Celta Vigo 14 16-19 16

13. Sevilla 14 19-23 16

14. Alavés 14 12-15 15

15. Valencia 14 13-22 14

16. Real Mallorca 14 15-22 13

17. Osasuna 14 12-18 12

18. Girona 14 13-26 12

19. Levante 14 16-26 9

20. Real Oviedo 14 7-22 9