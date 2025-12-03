Live
Rendkívüli!

Megtámadták a Barátság kőolajvezetéket – Orbán Viktor reagált

Érdekes!

Megvan a rák rémálma – egy pofonegyszerű módszer, amivel kiéheztetheti a daganatot

Az Európa-bajnok Dani Olmo idén már nem léphet pályára. Az FC Barcelona labdarúgójának az Atlético Madrid elleni bajnoki mérkőzésen ficamodott ki a válla.

A Barcelona Európa-bajnok játékmestere kedden, az Atlético Madrid ellen 3-1-re megnyert bajnoki meccs 65. percében gólt szerzett, utána azonban szerencsétlenül fogott talajt és kificamodott a bal válla, amit korábban - amikor még az RB Leipzig futballistája volt - hasonló probléma miatt meg kellett műteni.

Dani Olmo scores and gets injured when he falls during the match between FC Barcelona and Club Atletico de Madrid, corresponding to week 19 of LaLiga EA Sports, played at the Spotify Camp Nou in Barcelona, Spain, on December 2, 2025. (Photo by Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto) (Photo by Urbanandsport / NurPhoto via AFP)
A Barcelona sztárjátékosát le kellett cserélni a gólja után
Fotó: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto/AFP

A Barcelona sztárja idén már nem játszhat

A katalán klub honlapján azt írják a spanyol válogatott sérülésével kapcsolatban, hogy a konzervatív kezelés mellett döntöttek, ezért Dani Olmo legalább egy hónapig nem léphet pályára, így nem játszhat a Real Betis, az Osasuna és a Villarreal elleni bajnoki mérkőzéseken, valamint az Eintracht Frankfurt elleni a Bajnokok Ligája-meccsen. 

A 27 éves spanyol válogatott játékos szereplése ezzel bizonytalanná vált a január elején Szaúd-Arábiában sorra kerülő spanyol Szuperkupa-tornán is.

Olmo ebben a szezonban 17 tétmérkőzésen négy gólt szerzett és két gólpasszt adott a Barcelonában. Rajta kívül Hansi Flick vezetőedzőnek nélkülöznie kell Fermín Lópezt, Ronald Araujót, Gavit és Marc-André ter Stegent is.

