A Barcelona Európa-bajnok játékmestere kedden, az Atlético Madrid ellen 3-1-re megnyert bajnoki meccs 65. percében gólt szerzett, utána azonban szerencsétlenül fogott talajt és kificamodott a bal válla, amit korábban - amikor még az RB Leipzig futballistája volt - hasonló probléma miatt meg kellett műteni.

A Barcelona sztárjátékosát le kellett cserélni a gólja után

Fotó: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto/AFP

A Barcelona sztárja idén már nem játszhat

A katalán klub honlapján azt írják a spanyol válogatott sérülésével kapcsolatban, hogy a konzervatív kezelés mellett döntöttek, ezért Dani Olmo legalább egy hónapig nem léphet pályára, így nem játszhat a Real Betis, az Osasuna és a Villarreal elleni bajnoki mérkőzéseken, valamint az Eintracht Frankfurt elleni a Bajnokok Ligája-meccsen.

A 27 éves spanyol válogatott játékos szereplése ezzel bizonytalanná vált a január elején Szaúd-Arábiában sorra kerülő spanyol Szuperkupa-tornán is.

Olmo ebben a szezonban 17 tétmérkőzésen négy gólt szerzett és két gólpasszt adott a Barcelonában. Rajta kívül Hansi Flick vezetőedzőnek nélkülöznie kell Fermín Lópezt, Ronald Araujót, Gavit és Marc-André ter Stegent is.