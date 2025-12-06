A Real Betis a legutóbbi négy mérkőzésén veretlen maradt, ebből ráadásul hármat megnyert Manuel Pellegrini együttese, így előzetesen nehéz meccs várt a Barcelona csapatára.

Antony korai gólja nem sokkolta a Barcelona játékosait

Fotó: AFP/Cristina Quicler

Nem mellesleg Hansi Flick olyan sztárjátékosait ültette a kispadra, mint Frenkie De Jong, Robert Lewandowski, vagy a brazil válogatott Raphinha.

A Barcelona nem jött zavarba a korai góltól

A katalán csapat rosszul kezdte a meccset, a sevillai együttes már a hatodik percben megszerezte a vezetést a brazil Antony közeli lövése után. Sokáig azonban nem örülhetett a vezetésnek a Betis, ugyanis a 11. percben Jules Koundé remek bejátszását Ferrán Torres pörgette öt méterről a kapuba (1-1).

A katalán csapat lendületben maradt, két perccel később pedig a svéd Roony Bardghji jobb oldali beadása után Ferrán Torres hét méterről, akrobatikus gólt lőtt, mindezt Alvaro Valles lábai között (1-2). A folytatásban a Barcelona akarta érvényesült, az eddigi legjobb meccsét játszó Bardghji pedig a 31. percben egy 14 méteres bombagóllal koronázta meg teljesítményét (1-3), és megszerezte első gólját a katalán csapatban.

A nyáron igazolt Roony Bardghji remek meccset játszott

Fotó: AFP/Cristina Quicler

Az első félidő hajrájában aztán háromgólosra növelte előnyét a Barcelona. Pedri átadása után Ferrán Torres vállalt be egy 18 méteres lövést, ami megpattant az ex-barcás Marc Bartra lábán, így labda védhetetlenül csorgott a bal alsó sarokba (1-4).

A 25 éves Ferrán Torres a második mesterhármasát szerezte a 193. La Liga meccsén. Az Európa-bajnok spanyol támadó az elsőt 2024 januárjában hozta össze, szintén a Betis ellen.

Nem mellesleg Ferrán Torres ez volt pályafutása 13 mérkőzése a Betis ellen, ezeken 9 gólt lőtt és két gólpasszt adott. A spanyol csatár karrierje során egy csapat ellen sem vállalt szerepet annyi gólban, mint a Betis ellen.

Ferrán Torres pályafutása második mesterhármasát szerezte

Fotó: AFP/Cristina Quicler

A második félidőben támadásban maradt a Barcelona, az 59. percben pedig Lamine Yamal váltott gólra egy véleményes büntetőt (1-5), miután Marcus Rashford lövése után Marc Bartra testéről a kezére pattant a labda.

A folytatásban a Barcelona a hétközi BL-meccsre való tekintettel visszavett a tempóból, igazán komoly ziccereket már nem alakított ki. A Betis aztán Diego Llorente révén szépíteni tudott a 85. percben, majd öt perccel később Cucho Hernandez tizenegyesével még egy gólt faragni tudott a hátrányából (3-5), de a Barcelona így is magabiztosan nyert.