A spanyol labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában a listavezető FC Barcelona a mesterhármast szerző Ferrán Torres vezérletével 5-3-ra nyert a Betis otthonában. A Barcelona ezzel a győzelemmel négy pontra növelte előnyét a tabellán a Real Madrid előtt.

A Real Betis a legutóbbi négy mérkőzésén veretlen maradt, ebből ráadásul hármat megnyert Manuel Pellegrini együttese, így előzetesen nehéz meccs várt a Barcelona csapatára. 

Antony korai gólja nem sokkolta a Barcelona játékosait
Fotó: AFP/Cristina Quicler

Nem mellesleg Hansi Flick olyan sztárjátékosait ültette a kispadra, mint Frenkie De Jong, Robert Lewandowski, vagy a brazil válogatott Raphinha

A Barcelona nem jött zavarba a korai góltól

A katalán csapat rosszul kezdte a meccset, a sevillai együttes már a hatodik percben megszerezte a vezetést a brazil Antony közeli lövése után. Sokáig azonban nem örülhetett a vezetésnek a Betis, ugyanis a 11. percben Jules Koundé remek bejátszását Ferrán Torres pörgette öt méterről a kapuba (1-1). 

A katalán csapat lendületben maradt, két perccel később pedig a svéd Roony Bardghji jobb oldali beadása után Ferrán Torres hét méterről, akrobatikus gólt lőtt, mindezt Alvaro Valles lábai között (1-2). A folytatásban a Barcelona akarta érvényesült, az eddigi legjobb meccsét játszó Bardghji pedig a 31. percben egy 14 méteres bombagóllal koronázta meg teljesítményét (1-3), és megszerezte első gólját a katalán csapatban. 

Barcelona's Swedish forward #28 Roony Bardghji celebrates scoring his team's third goal during the Spanish league football match between Real Betis and FC Barcelona at Benito Villamarin Stadium in Seville on December 6, 2025. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)
A nyáron igazolt Roony Bardghji remek meccset játszott 
Fotó: AFP/Cristina Quicler

Az első félidő hajrájában aztán háromgólosra növelte előnyét a Barcelona. Pedri átadása után Ferrán Torres vállalt be egy 18 méteres lövést, ami megpattant az ex-barcás Marc Bartra lábán, így labda védhetetlenül csorgott a bal alsó sarokba (1-4). 

  • A 25 éves Ferrán Torres a második mesterhármasát szerezte a 193. La Liga meccsén. Az Európa-bajnok spanyol támadó az elsőt 2024 januárjában hozta össze, szintén a Betis ellen. 
  • Nem mellesleg Ferrán Torres ez volt pályafutása 13 mérkőzése a Betis ellen, ezeken 9 gólt lőtt és két gólpasszt adott. A spanyol csatár karrierje során egy csapat ellen sem vállalt szerepet annyi gólban, mint a Betis ellen. 
Barcelona's Spanish forward #07 Ferran Torres celebrates after scoring a hat-trick during the Spanish league football match between Real Betis and FC Barcelona at Benito Villamarin Stadium in Seville on December 6, 2025. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)
Ferrán Torres pályafutása második mesterhármasát szerezte 
Fotó: AFP/Cristina Quicler

A második félidőben támadásban maradt a Barcelona, az 59. percben pedig Lamine Yamal váltott gólra egy véleményes büntetőt (1-5), miután Marcus Rashford lövése után Marc Bartra testéről a kezére pattant a labda. 

A folytatásban a Barcelona a hétközi BL-meccsre való tekintettel visszavett a tempóból, igazán komoly ziccereket már nem alakított ki. A Betis aztán Diego Llorente révén szépíteni tudott a 85. percben, majd öt perccel később Cucho Hernandez tizenegyesével még egy gólt faragni tudott a hátrányából (3-5), de a Barcelona így is magabiztosan nyert.

Real Betis' Colombian forward #19 Cucho Hernandez (R) celebrates scoring his team's third goal during the Spanish league football match between Real Betis and FC Barcelona at Benito Villamarin Stadium in Seville on December 6, 2025. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)
A Betis nyolcgólos meccsen kapott ki a Barcelonától
Fotó: AFP/Cristina Quicler

Ezzel a győzelemmel a katalán csapat négy pontra növelte előnyét a tabellán a vasárnap pályára lépő Real Madriddal szemben, a Betis pedig október óta először kapott ki hazai pályán a La Ligában. 

La Liga, 15. forduló:
Real Betis-FC Barcelona 3-5 (1-4)
Villarreal-Getafe 2-0 (1-0)
Alavés-Real Sociedad 1-0 (1-0)

