A Barcelona a papírformának megfelelően továbbjutott a Király-kupában a harmadosztályú Guadalajara vendégeként, ám talán a vártnál nehezebben. A mérkőzés alakulásában talán szerepet játszhatott az a közjátok is, ami miatt fél órával később indult útjára a labda. A helyszínen megjelent a rendőrség is. A Barcelona várhatja ellenfelét a 16 között.

A Barcelona az utolsó negyedórában harcolta ki továbbjutását a Király Kupában, Andreas Christensen és Marcus Rashford szállították a gólokat a 2-0-s siker alkalmából. Marc-André ter Stegen rendkívül hosszú idő után térhetett vissza a katalánok kapujába.

A Barcelona továbbjutott a Király-kupában.
A Barcelona biztosította a helyét a 16 között. (Fotó: Ruben Albarran / Northfoto)

Rendőrségi vizsgálat miatt csúszott a Barcelona kupameccse

Nem mindennapi közjáték előzte meg a Barcelona Guadalajara elleni Király-kupa-meccsét, ami végül félórás csúszással indulhatott el. 

Ennek oka az volt, hogy a találkozóra felállított 2000 fős mobil lelátóra nem adott használatbavételi engedélyt a helyi önkormányzat. Mivel későn érkezett be az ezzel kapcsolatos kérelem, a városháza munkatársainak és a rendőrségnek közvetlenül a mérkőzés előtt kellett átvizsgálást tartani.

Értelemszerűen a szurkolók addig nem foglalhatták el helyüket. Végül két szektor zárva maradt, 500 fővel kevesebbet engedtek be a létesítménybe.

A Barcelona mellett eddig a Valencia, a Deportivo La Coruna, az Elche és a Real Sociedad harcolta ki helyét a nyolcaddöntőben.

Spanyol Király-kupa, a 32 között

Kedd

  • Eldense (III.)–Real Sociedad 1–2
  • Deportivo Guadalajara (III.)–Barcelona 0–2
  • Sporting Gijón (II.)–Valencia 0–2
  • Deportivo La Coruna (II.)–Mallorca 1–0
  • Eibar (II.)–Elche 0–1

Szerda

  • 18.00: Cultural Leonesa (II.)–Levante
  • 19.00: Albacete (II.)–Celta Vigo
  • 19.00: Atlético Baleares (IV.)–Atlético Madrid (Tv: Sport2)
  • 19.00: Huesca (II.)–Osasuna
  • 19.00: Racing Santander (II.)–Villarreal
  • 21.00: Alavés–Sevilla
  • 21.00: Talavera de la Reina (III.)–Real Madrid (Tv: Sport2)

Csütörtök

  • 19.00: Burgos (II.)–Getafe
  • 19.00: Ourense (III.)–Athletic Bilbao (Tv: Sport2)
  • 21.00: Murcia (III.)–Real Betis
    2026. január 6.
  • 19.00: Granada (II.)–Rayo Vallecano

 

