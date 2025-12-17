A Barcelona az utolsó negyedórában harcolta ki továbbjutását a Király Kupában, Andreas Christensen és Marcus Rashford szállították a gólokat a 2-0-s siker alkalmából. Marc-André ter Stegen rendkívül hosszú idő után térhetett vissza a katalánok kapujába.
Rendőrségi vizsgálat miatt csúszott a Barcelona kupameccse
Nem mindennapi közjáték előzte meg a Barcelona Guadalajara elleni Király-kupa-meccsét, ami végül félórás csúszással indulhatott el.
Ennek oka az volt, hogy a találkozóra felállított 2000 fős mobil lelátóra nem adott használatbavételi engedélyt a helyi önkormányzat. Mivel későn érkezett be az ezzel kapcsolatos kérelem, a városháza munkatársainak és a rendőrségnek közvetlenül a mérkőzés előtt kellett átvizsgálást tartani.
Értelemszerűen a szurkolók addig nem foglalhatták el helyüket. Végül két szektor zárva maradt, 500 fővel kevesebbet engedtek be a létesítménybe.
A Barcelona mellett eddig a Valencia, a Deportivo La Coruna, az Elche és a Real Sociedad harcolta ki helyét a nyolcaddöntőben.
