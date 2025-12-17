A Barcelona az utolsó negyedórában harcolta ki továbbjutását a Király Kupában, Andreas Christensen és Marcus Rashford szállították a gólokat a 2-0-s siker alkalmából. Marc-André ter Stegen rendkívül hosszú idő után térhetett vissza a katalánok kapujába.

A Barcelona biztosította a helyét a 16 között. (Fotó: Ruben Albarran / Northfoto)

Rendőrségi vizsgálat miatt csúszott a Barcelona kupameccse

Nem mindennapi közjáték előzte meg a Barcelona Guadalajara elleni Király-kupa-meccsét, ami végül félórás csúszással indulhatott el.

Ennek oka az volt, hogy a találkozóra felállított 2000 fős mobil lelátóra nem adott használatbavételi engedélyt a helyi önkormányzat. Mivel későn érkezett be az ezzel kapcsolatos kérelem, a városháza munkatársainak és a rendőrségnek közvetlenül a mérkőzés előtt kellett átvizsgálást tartani.

Értelemszerűen a szurkolók addig nem foglalhatták el helyüket. Végül két szektor zárva maradt, 500 fővel kevesebbet engedtek be a létesítménybe.

🚨 El partido entre el Deportivo Guadalajara y el FC Barcelona se retrasa 30 minutos



Guarinos sigue poniendo trabas: ahora mismo se está firmando el decreto que autoriza la utilización de las gradas



Las 8.000 personas siguen fuera del estadio#GuadalajaraBarca pic.twitter.com/O0N6Lvfw07 — Grupo Socialista en Ayto. Guada / ♥️ (@PSOE_Ayto_Guada) December 16, 2025

A Barcelona mellett eddig a Valencia, a Deportivo La Coruna, az Elche és a Real Sociedad harcolta ki helyét a nyolcaddöntőben.