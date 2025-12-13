A Barcelona az első félidőben csak lesgólig jutott, a folytatásban pedig Raphinha a 70. és a 86. percben volt eredményes.

Raphinha volt a Barcelona hőse, Lamine Yamal pedig a meccs legjobbja

Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Menetel a Barcelona a La Ligában

Hansi Flick együttese sorozatban a hetedik bajnokiját nyerte meg, a Real Madrid elleni vereség óta minden alkalommal begyűjtötte a három pontot a La Ligában.

A játéknap első meccsén az Atlético Madrid 2-1-re verte otthon a Valenciát, míg a Mallorca 3-1-es diadalt aratott a vendég Elche felett – írta meg az MTI.

Barça beat Osasuna with Raphinha’s brace! 📈



Who’s been your Man of the Match? pic.twitter.com/HHBd7e7Pns — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 13, 2025

La Liga, 16. forduló:

Atlético Madrid-Valencia 2-1 (1-0)

Real Mallorca-Elche 3-1 (1-1)

FC Barcelona-Osasuna 2-0 (0-0)

Melyik csapat tud beleszólni a két gigász csatájába?

