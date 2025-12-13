Live
A címvédő FC Barcelona a brazil Raphinha duplájával 2-0-ra legyőzte a vendég Osasunát a spanyol labdarúgó-bajnokság 16. fordulójának szombati játéknapján.

A Barcelona az első félidőben csak lesgólig jutott, a folytatásban pedig Raphinha a 70. és a 86. percben volt eredményes.

Barcelona's Brazilian forward #11 Raphinha celebrates with Barcelona's Spanish forward #10 Lamine Yamal scoring his team's second goal during the Spanish league football match between FC Barcelona and CA Osasuna at Camp Nou Stadium in Barcelona on December 13, 2025. (Photo by Josep LAGO / AFP)
Raphinha volt a Barcelona hőse, Lamine Yamal pedig a meccs legjobbja
Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Menetel a Barcelona a La Ligában

Hansi Flick együttese sorozatban a hetedik bajnokiját nyerte meg, a Real Madrid elleni vereség óta minden alkalommal begyűjtötte a három pontot a La Ligában.

A játéknap első meccsén az Atlético Madrid 2-1-re verte otthon a Valenciát, míg a Mallorca 3-1-es diadalt aratott a vendég Elche felett – írta meg az MTI.

La Liga, 16. forduló:

Atlético Madrid-Valencia 2-1 (1-0)

Real Mallorca-Elche 3-1 (1-1)

FC Barcelona-Osasuna 2-0 (0-0)

Melyik csapat tud beleszólni a két gigász csatájába?

