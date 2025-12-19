A hét elején Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke egy közgyűlésen támadást intézett a Barcelona, ​​a La Liga és a Spanyol Királyi Labdarúgó-szövetség (RFEF) ellen, elsősorban a már évek óta futó Negreira-ügy kezelési módjával kapcsolatban. Joan Laporta, a Barca vezére a katalánok évzáróján válaszolt a fővárosiaknak, de nem csupán emiatt üzent Pérezéknek.

Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke (balra) és Joan Laporta, a Barcelona vezére

Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

Laporta vs. Pérez: a Barcelona elnöke visszaszólt a Real Madridnak

„Figyelmeztetnem kell önöket, hogy a jó formánk sok irigységet szül, és erre nagyon aljas módon is lehet reagálni, mindenféle aljas taktikát alkalmazva, minden elképzelhető erkölcsi kódexet semmibe véve. Ez rossz hatással van mindenkire.

Gondolom, nem kell elmondanom, hogy kiről és melyik klubról van szó: folyamatosan megpróbálnak lejáratni minket, támadják a címerünket és az értékeinket.

Nem hagyjuk, hogy ilyen lépéseket továbbra is elkövessenek" – nyilatkozta Joan Laporta.

A Barcelona elnöke ezután a Real Madrid hivatalos tévécsatornáját is támadta: „Ugyanazokról van szó, akik a hatalmat a felvilágosulatlan zsarnoksággal keverik össze, akik rendszerint elsőként gyakorolják a cinizmust, és akik nagy mértékű, már-már megdöbbentő arroganciával élik az életüket.

Ugyanazokról az emberekről beszélek, akik egy szörnyűséges televíziós műsort működtetnek, ahonnan folyamatosan és szüntelenül hazugságokat okádnak, és ezekkel mérgezik a közvéleményt"

– mondta Laporta, aki ezután tapsvihar közepette a katalán klub identitásának és jövőjének védelmében zárta beszédét.

A Real Madrid szombaton a Sevillát fogadja, míg a címvédő és négypontos előnnyel éllovas Barcelona vasárnap a Villarreal vendége lesz a spanyol bajnokság következő, 18. fordulójában.