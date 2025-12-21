Live
A spanyol labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Barcelona a hivatalos honlapján tudatta, hogy Andreas Christensen, a csapat dán válogatott védője súlyos sérülést szenvedett. A Barcelona játékosa részleges elülső keresztszalag-szakadást szenvedett a bal térdében.

A Barcelona honlapján azt írják, hogy Andreas Christensen, a csapat dán válogatott védője a szombati edzésen egy balszerencsés mozdulatot követően részleges elülső keresztszalag-szakadást szenvedett a bal térdében.

A Barcelona védője a hét közben fontos gólt lőtt a Király-kupában
A Barcelona védője a hét közben fontos gólt lőtt a Király-kupában
Fotó: Gongora/NurPhoto via AFP

Az elvégzett vizsgálatok után a Barcelona orvosai a konzervatív kezelési mód mellett döntöttek, vagyis próbálják elkerülni, hogy Christensent műteni kelljen. 

Súlyos sérülést szenvedett a Barcelona védője

A katalán klub honlapján nem írnak semmilyen konkrétumot Christensen várható visszatéréséről, mindössze annyit, hogy figyelemmel kísérik az állapotát. 

A 29 éves középső védő az idei szezonban 17 mérkőzésen lépett pályára: 12 alkalommal a bajnokságban, négyszer a Bajnokok Ligájában, egyszer pedig a Király-kupában. 

Legutóbb a Guadalajara elleni találkozón szerepelt, melyen ő szerezte csapata első gólját, ami kulcsfontosságú volt a továbbjutás szempontjából. 

