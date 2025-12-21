Live
A címvédő és listavezető FC Barcelona 2-0-ra nyert a tabellán negyedik Villarreal otthonában a spanyol labdarúgó-bajnokság 17. fordulójában. A Barcelona ezzel 169 lőtt góllal zárta a 2025-ös naptári évet.

A Barcelona sorozatban nyolcadik bajnokiján gyűjtötte be a három pontot, ehhez pedig már bő tíz perc elteltével egy büntetővel közelebb került, és végül úgy kerekedett felül két találattal, hogy a 39. perctől emberelőnyben futballozhatott.

Robert Lewandowski elképesztő mérföldkőhöz érkezett a Barcelona játékosaként
Fotó: Jose Jordan/AFP

Robert Lewandowski, a Barcelona 37 éves lengyel támadója az 500. topligás mérkőzését játszott Európában. Ezeken 389 gólt szerzett, amit a futballtörténelemben csak két játékosnak sikerült túlszárnyalnia: Lionel Messinek (496) és Cristiano Ronaldónak (495).

Messi távozása óta nem tett ekkora csodát a Barcelona

A Barcelona második gólját lövő Lamine Yamal a 21. gólját szerezte a 87. LaLiga-mérkőzésen. A 21. században a topligákat tekintve 19 éves kora előtt csak Kylian Mbappé szerzett (23) nála több gólt.

Barcelona's Spanish forward #10 Lamine Yamal celebrates scoring his team's second goal during the Spanish league football match between Villarreal CF and FC Barcelona at La Ceramica Stadium in Vila-real on December 21, 2025. (Photo by JOSE JORDAN / AFP)
Lamine Yamal biztosította be a Barcelona győzelmét
Fotó: Jose Jordan/AFP

A Barcelona a 2025-ös naptári évben minden sorozatot figyelembe véve 169 gólt szerzett. A katalán csapat története során mindössze négyszer szerzett több gólt egy évben, mind a négyszer Messi-érában: 

  • 180-at 2015-ben
  • 175-öt 2012-ben
  • 174-et 2016-ban 
  • 170-et 2011-ben.

A gránátvörös-kékek négy pont előnnyel várják a jövő év eleji folytatást az üldöző Real Madrid előtt.

La Liga, 17. forduló:
Villarreal-FC Barcelona 0-2 (0-1)

