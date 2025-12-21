A Barcelona sorozatban nyolcadik bajnokiján gyűjtötte be a három pontot, ehhez pedig már bő tíz perc elteltével egy büntetővel közelebb került, és végül úgy kerekedett felül két találattal, hogy a 39. perctől emberelőnyben futballozhatott.
Robert Lewandowski, a Barcelona 37 éves lengyel támadója az 500. topligás mérkőzését játszott Európában. Ezeken 389 gólt szerzett, amit a futballtörténelemben csak két játékosnak sikerült túlszárnyalnia: Lionel Messinek (496) és Cristiano Ronaldónak (495).
Messi távozása óta nem tett ekkora csodát a Barcelona
A Barcelona második gólját lövő Lamine Yamal a 21. gólját szerezte a 87. LaLiga-mérkőzésen. A 21. században a topligákat tekintve 19 éves kora előtt csak Kylian Mbappé szerzett (23) nála több gólt.
A Barcelona a 2025-ös naptári évben minden sorozatot figyelembe véve 169 gólt szerzett. A katalán csapat története során mindössze négyszer szerzett több gólt egy évben, mind a négyszer Messi-érában:
- 180-at 2015-ben
- 175-öt 2012-ben
- 174-et 2016-ban
- 170-et 2011-ben.
A gránátvörös-kékek négy pont előnnyel várják a jövő év eleji folytatást az üldöző Real Madrid előtt.
La Liga, 17. forduló:
Villarreal-FC Barcelona 0-2 (0-1)
