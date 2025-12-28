A francia támadó minden egyes Bayern-játékosnak egy elegáns Louis Vuitton táskát ajándékozott. Ezzel is megmutatva, hogy a pályán kívül éppoly gáláns, mint a gyepen.
A korábbi Bayern-sztár luxusajándékokkal búcsúzott
A gesztus sokaknak eszébe juttatta Erling Haaland 2022-es búcsúját, amikor a norvég csatár Rolex órákat ajándékozott dortmundi társainak.
A búcsú napján Coman a St. Pauli elleni 3–1-es Bayern-győzelmet kedvenc fizioterapeutájával, Gianni Bianchival együtt a lelátóról nézte végig, majd az estét egy közös vacsorával zárta a csapat tagjaival
– írja a focus.de.
A tíz müncheni éve alatt Coman a klub történetének egyik meghatározó alakjává vált. Összesen 227 tétmérkőzésen lépett pályára, 46 gólt szerzett, és kilenc bajnoki címet, három Német Kupát, hat Szuperkupát, valamint klubvilágbajnoki címet is ünnepelhetett. Nevét örökre beírta a Bayern történelemkönyvébe, amikor 2020-ban a győztes gólt szerzett a Bajnokok Ligája döntőjében a PSG ellen.
Sok barátot szereztem itt, akik mára a családommá váltak”
– mondta búcsúbeszédében Coman. – „A Bayern és a szurkolók mindig a szívemben maradnak.”
