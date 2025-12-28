Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Mi történt?

Változás! Áttették a Trump-Zelenszkij-találkozó időpontját

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ilyen történetről sem gyakran hallani. A Bayern München egykori francia sztárja, Kingsley Coman idén nyáron vett búcsút a bajor klubtól, miután tíz sikeres év után Szaúd-Arábiába, a Cristiano Ronaldo által fémjelzett al-Nasszr csapatához igazolt. A 29 éves szélsőt még a St. Pauli elleni hazai mérkőzés előtt köszöntötték hivatalosan a müncheni vezetők: egy nagy méretű, „Köszönjük a 10 évet, Király!” feliratú montázst és virágcsokrot vehetett át a klubtól. Coman sem akart adós maradni – különleges gesztussal köszönte meg a közösen eltöltött éveket korábbi csapattársainak.

A francia támadó minden egyes Bayern-játékosnak egy elegáns Louis Vuitton táskát ajándékozott. Ezzel is megmutatva, hogy a pályán kívül éppoly gáláns, mint a gyepen.

Luxusajándékokkal búcsúzott a Bayerntől Kingsley Coman
Luxusajándékokkal búcsúzott a Bayerntől Kingsley Coman
Fotó: ALEXANDRA BEIER / AFP

A korábbi Bayern-sztár luxusajándékokkal búcsúzott

A gesztus sokaknak eszébe juttatta Erling Haaland 2022-es búcsúját, amikor a norvég csatár Rolex órákat ajándékozott dortmundi társainak.  

A búcsú napján Coman a St. Pauli elleni 3–1-es Bayern-győzelmet kedvenc fizioterapeutájával, Gianni Bianchival együtt a lelátóról nézte végig, majd az estét egy közös vacsorával zárta a csapat tagjaival

 – írja a focus.de.

A tíz müncheni éve alatt Coman a klub történetének egyik meghatározó alakjává vált. Összesen 227 tétmérkőzésen lépett pályára, 46 gólt szerzett, és kilenc bajnoki címet, három Német Kupát, hat Szuperkupát, valamint klubvilágbajnoki címet is ünnepelhetett. Nevét örökre beírta a Bayern történelemkönyvébe, amikor 2020-ban a győztes gólt szerzett a Bajnokok Ligája döntőjében a PSG ellen.  

Sok barátot szereztem itt, akik mára a családommá váltak”

– mondta búcsúbeszédében Coman. – „A Bayern és a szurkolók mindig a szívemben maradnak.”  

Karácsonyi csoda is lehetett volna, ahogy a Bayern focistája egy nap alatt két meccsen is pályára tudott lépni
A lehető legkeményebb büntetést kapta a Bayern a BL-ben okozott botrány miatt
Szoboszlai döntött – az ő gólja mentette meg a Liverpoolt a BL-ben

Minden meccsnap ünnepnek számít

A német labdarúgó-Bundesligában minden forduló egy ünnep: izgalmas rangadók, váratlan fordulatok és hatalmas csaták színesítik a pontvadászatot évről évre. A Bayern München és a Borussia Dortmund párharca ezúttal is sok izgalmat ígér, de a Lipcse, és a Leverkusen is komoly eséllyel száll harcba a bajnoki címért. A TippmixPRO-val még feszültebbek és átélhetőbbek a német bajnokik – tippelj, és éld át a Bundesliga varázsát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott.  Részletek itt!
 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!