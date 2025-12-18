Az európai szövetség vádat emelt a Bayern München ellen a stadionban található átjárók elzárása és tűzijátékok gyújtása miatt, melyek a Sporting Lisszabon elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen okoztak fennakadást. Ennek eredményeként az UEFA elrendelte egy korábban felfüggesztett büntetés végrehajtását, amelynek következtében az Allianz Aréna 111–114-es szektorait részlegesen bezárják majd a német klub következő hazai BL-mérkőzésén, amelyre január 21-én kerül sor a belga Union Saint-Gilloise ellen.
A Bayern München kőkemény büntetést kapott az UEFA-tól
A bajor sztárcsapatra egy további részleges stadionbezárást is kiszabtak, amely a teljes déli tribünre vonatkozik, de ezt a további bezárást két év próbaidőre felfüggesztették.
Az Arsenal elleni, idegenbeli BL-meccsen történtek miatt további szankciókkal sújtotta az UEFA a németeket.
A szövetség 40 ezer eurós pénzbírsággal büntette a Bayernt szurkolói zavargások miatt, valamint 30 ezer euróval a „sporteseményhez nem illő üzenetek közvetítése” kapcsán.
A Frankfurt sem úszta meg a büntetést
Az európai fociszövetség egy másik német klubot is megbüntetett. Az UEFA ellenőrző, etikai és fegyelmi szerve elrendelte a szintén BL-szereplő Eintracht Frankfurtra kiszabott, ám korábban felfüggesztett szankció végrehajtását. Ennek értelmében a Bundesliga-együttes nem értékesíthet jegyeket a következő BL-mérkőzésre a vendégek szurkolóinak.
A Frankfurt azért került bajba, mert a szimpatizánsai tárgyakat dobáltak, tűzijátékokat gyújtottak és károkat okoztak a Camp Nou stadionban,
amikor a múlt héten a csapat 2-1-re kikapott a Barcelonától. A Frankfurtot összesen 38 ezer euró pénzbírsággal sújtották, a klub 30 napot kapott arra, hogy felvegye a kapcsolatot a Barcelonával a szurkolóik által a vendégszektor mosdóiban okozott károk rendezése miatt.
