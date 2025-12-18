Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Brüsszeli hübrisz a csúcson – Orbán Viktor nem finomkodott

Vigyázat!

Borzalmas új átverés terjed! Az összes pénzét elvehetik a csalók

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az (Európai Labdarúgó-szövetség) UEFA szerdán bejelentett legújabb fegyelmi intézkedései során a bajor rekordbajnok kapta a legnagyobb büntetést. A Bayern Münchent 116 ezer eurós pénzbírsággal, szektorbezárással és egyéb szankciókkal sújtották.

Az európai szövetség vádat emelt a Bayern München ellen a stadionban található átjárók elzárása és tűzijátékok gyújtása miatt, melyek a Sporting Lisszabon elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen okoztak fennakadást. Ennek eredményeként az UEFA elrendelte egy korábban felfüggesztett büntetés végrehajtását, amelynek következtében az Allianz Aréna 111–114-es szektorait részlegesen bezárják majd a német klub következő hazai BL-mérkőzésén, amelyre január 21-én kerül sor a belga Union Saint-Gilloise ellen.

Megbüntette az UEFA a Bayern Münchent
Megbüntette az UEFA a Bayern Münchent
Fotó: HESHAM ELSHERIF / ANADOLU

A Bayern München kőkemény büntetést kapott az UEFA-tól

A bajor sztárcsapatra egy további részleges stadionbezárást is kiszabtak, amely a teljes déli tribünre vonatkozik, de ezt a további bezárást két év próbaidőre felfüggesztették. 

Az Arsenal elleni, idegenbeli BL-meccsen történtek miatt további szankciókkal sújtotta az UEFA a németeket. 

A szövetség 40 ezer eurós pénzbírsággal büntette a Bayernt szurkolói zavargások miatt, valamint 30 ezer euróval a „sporteseményhez nem illő üzenetek közvetítése” kapcsán.

MUNICH, GERMANY - DECEMBER 9: Fans are seen burning pyrotechnics during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 match between FC Bayern Munich and Sporting Clube de Portugal at Football Arena Munich on December 09, 2025 in Munich, Germany Hesham Elsherif / Anadolu (Photo by Hesham Elsherif / Anadolu via AFP)
Botrányt okoztak a Bayern-szurkolók a Sporting elleni BL-meccsen
Fotó: HESHAM ELSHERIF / ANADOLU

A Frankfurt sem úszta meg a büntetést

Az európai fociszövetség egy másik német klubot is megbüntetett. Az UEFA ellenőrző, etikai és fegyelmi szerve elrendelte a szintén BL-szereplő Eintracht Frankfurtra kiszabott, ám korábban felfüggesztett szankció végrehajtását. Ennek értelmében a Bundesliga-együttes nem értékesíthet jegyeket a következő BL-mérkőzésre a vendégek szurkolóinak.

A Frankfurt azért került bajba, mert a szimpatizánsai tárgyakat dobáltak, tűzijátékokat gyújtottak és károkat okoztak a Camp Nou stadionban, 

amikor a múlt héten a csapat 2-1-re kikapott a Barcelonától. A Frankfurtot összesen 38 ezer euró pénzbírsággal sújtották, a klub 30 napot kapott arra, hogy felvegye a kapcsolatot a Barcelonával a szurkolóik által a vendégszektor mosdóiban okozott károk rendezése miatt.

Kapcsolódó cikkek

Eldőlt, ki az év focistája a FIFA-nál
Szoboszlai döntött – az ő gólja mentette meg a Liverpoolt a BL-ben
Mbappé a kispadról figyelte a Real Madrid bukását, Xabi Alonso kezdhet csomagolni?

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!