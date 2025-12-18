Az európai szövetség vádat emelt a Bayern München ellen a stadionban található átjárók elzárása és tűzijátékok gyújtása miatt, melyek a Sporting Lisszabon elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen okoztak fennakadást. Ennek eredményeként az UEFA elrendelte egy korábban felfüggesztett büntetés végrehajtását, amelynek következtében az Allianz Aréna 111–114-es szektorait részlegesen bezárják majd a német klub következő hazai BL-mérkőzésén, amelyre január 21-én kerül sor a belga Union Saint-Gilloise ellen.

Megbüntette az UEFA a Bayern Münchent

Fotó: HESHAM ELSHERIF / ANADOLU

A Bayern München kőkemény büntetést kapott az UEFA-tól

A bajor sztárcsapatra egy további részleges stadionbezárást is kiszabtak, amely a teljes déli tribünre vonatkozik, de ezt a további bezárást két év próbaidőre felfüggesztették.

Az Arsenal elleni, idegenbeli BL-meccsen történtek miatt további szankciókkal sújtotta az UEFA a németeket.

A szövetség 40 ezer eurós pénzbírsággal büntette a Bayernt szurkolói zavargások miatt, valamint 30 ezer euróval a „sporteseményhez nem illő üzenetek közvetítése” kapcsán.

Botrányt okoztak a Bayern-szurkolók a Sporting elleni BL-meccsen

Fotó: HESHAM ELSHERIF / ANADOLU

A Frankfurt sem úszta meg a büntetést

Az európai fociszövetség egy másik német klubot is megbüntetett. Az UEFA ellenőrző, etikai és fegyelmi szerve elrendelte a szintén BL-szereplő Eintracht Frankfurtra kiszabott, ám korábban felfüggesztett szankció végrehajtását. Ennek értelmében a Bundesliga-együttes nem értékesíthet jegyeket a következő BL-mérkőzésre a vendégek szurkolóinak.

A Frankfurt azért került bajba, mert a szimpatizánsai tárgyakat dobáltak, tűzijátékokat gyújtottak és károkat okoztak a Camp Nou stadionban,

amikor a múlt héten a csapat 2-1-re kikapott a Barcelonától. A Frankfurtot összesen 38 ezer euró pénzbírsággal sújtották, a klub 30 napot kapott arra, hogy felvegye a kapcsolatot a Barcelonával a szurkolóik által a vendégszektor mosdóiban okozott károk rendezése miatt.

Kapcsolódó cikkek