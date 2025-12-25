A 72 éves korában meghalt szélső mindkét BEK-győzelmét a halálhíréről csütörtökön beszámoló Nottingham Forest színeiben érte el, ráadásul mindkét alkalommal főszerepet játszott a sikerben: 1979-ben ő adta a gólpasszt Trevor Francisnek a svéd Malmö ellen 1-0-ra megnyert döntőben, egy évvel később pedig ő szerezte a Hamburg elleni finálé egyetlen gólját.

A kétszeres BEK-győztes John Robertson 72 éve korában hunyt el

Fotó: Nottingham Forest/X

Meghalt a Forest BEK-győztes legendája

John Robertson az bajnokságot, az angol Szuperkupát és az európai Szuperkupát egy-egy, a Ligakupát két alkalommal nyerte meg. A Nottinghamet két időszakban, több mint ötszáz mérkőzésen erősítette, két évig pedig a Derby County futballistája volt. A Nottingham legendás vezetőedzője, Brian Clough "sportágunk Picassójának" nevezte.

Former Nottingham Forest and Scotland winger John Robertson – described as the “Picasso of our game” – has died at the age of 72 ➡️ https://t.co/IPaTnR6ac5 pic.twitter.com/k0jf0HdQKL — Telegraph Football (@TeleFootball) December 25, 2025

Robertson 1978 és 1983 között 28 mérkőzésen lépett pályára a skót válogatottban, 1981-ben győztes gólt szerzett Anglia ellen, és ott volt az 1982-es világbajnokságon is.

Visszavonulása után korábbi csapattársa, Martin O'Neill másodedzője volt a Wycombe Wanderers, a Norwich City, a Leicester City, a Celtic FC és az Aston Villa csapatánál is.